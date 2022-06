Un tiranosaurio rex y un estegosaurio robóticos a escala 1:1 cobran vida en Harbour City y Times Square de Hong Kong

Los centros comerciales Wharf y First Initiative Foundation presentan "Flash Pop-up: Robotic Dinos"

HONG KONG, 9 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- En Hong Kong, libera el fanático de los dinosaurios que llevas dentro. First Initiative Foundation (FIF) aunó esfuerzos con el Departamento de Servicios Culturales y de Ocio para presentar la exposición a gran escala "The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight – Dinosaur Revelation" a partir de julio de 2022, que presenta los especímenes originales de los esqueletos fósiles más icónicos. Además, los centros comerciales Wharf también trabajan con la FIF para presentar "Flash Pop-up: Robotic Dinos" , que exhibe dos instalaciones de dinosaurios robóticos a escala 1:1, el tiranosaurio rex (T-rex) y el estegosaurio, en las propiedades comerciales emblemáticas del Grupo: Harbour City y Times Square. Siendo estas las primeras exposiciones al aire libre a gran escala de Hong Kong después de la quinta ola de COVID-19, se invita al público a tomarse fotos con las fascinantes criaturas de forma gratuita con el icónico paisaje de Hong Kong —Victoria Harbour desde Tsim Sha Tsui y la vibrante ciudad en Causeway Bay— y a participar en una serie de actividades temáticas relacionadas con los dinosaurios.