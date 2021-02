Un tissu antiviral récemment mis sur le marché par le groupe SQ tue le virus de la COVID-19

Selon le rapport, le tissu, appelé Nano-VTS, est traité avec un matériau biopolysaccharide spécial. Il est capable de tuer 100 % du virus de la COVID-19 (SARS-CoV-2) dans des conditions expérimentales. Ce tissu spécialement conçu peut fournir une prévention efficace et à long terme contre l'infection par le virus de la COVID-19 et est actuellement utilisé pour la production en masse de masques et autres équipements de protection individuelle.

Récemment, à Jinan, une réunion d'évaluation a eu lieu pour discuter des réalisations scientifiques et technologiques du matériel antibactérien et antiviral Nano-VTS du groupe SQ. Jiang Shicheng, académicien de la Chinese Academy of Engineering, Sun Gang, directeur du Centre de prévention et de contrôle des maladies animales de Heilongjiang, et Guan Yuntao, expert en examen de la biosécurité auprès de la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine, ont assisté à la réunion et ont convenu que cette percée constituait une avancée positive dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, tant au niveau national qu'international. Étant donné que ces tissus ne sont pas utilisés dans le monde entier, les participants ont conclu qu'ils sont efficaces et ont recommandé d'en accélérer la production et la distribution.

L'efficacité antivirale du Nano-VTS a été vérifiée par des instituts internationaux et tiers. Jusqu'à présent, le tissu a passé les tests antiviraux et de sécurité standard internationaux de Microbac aux États-Unis, d'Intertek au Royaume-Uni, de SGS en Suisse, du Guangdong Detection Centre of Microbiology, du centre de test CNTAC et de Hohenstein en Allemagne. Des brevets ont été déposés dans le monde entier pour protéger sa propriété intellectuelle.

Le tissu antibactérien et antiviral Nano-VTS récemment développé tue efficacement 3 des 7 coronavirus actuellement connus qui peuvent infecter les humains, la COVID-19, le SRAS et le HCoV-229E. Les données des tests des laboratoires chinois de biosécurité de haut niveau confirment que le tissu peut tuer 100 % du virus de la COVID-19 en 60 minutes. Les services britanniques de recherche en virologie (VRS), une agence indépendante de tests tiers, ont confirmé les résultats selon lesquels le virus a été réduit de 90 % dans les 5 minutes suivant le contact avec le tissu et de 99,99 % après 120 minutes.

Selon les rapports, la structure polymère du biopolysaccharide dans le tissu peut activement adsorber et capturer des bactéries et des virus par contact, puis les tuer par activité biologique. Comme c'est la structure du tissu qui le rend efficace, même après 30 lavages, il est encore capable de tuer plus de 99 % des virus. Cette résilience signifie que le tissu antiviral et antibactérien Nano-VTS est idéal pour un usage quotidien sans remplacement fréquent. Actuellement, les masques du groupe SQ produits avec ce tissu ont déjà passé le test de la norme européenne CWA17553-2020 et sont entrés sur le marché. À l'avenir, ce tissu pourrait également être utilisé dans les gants, les EPI, les draps d'hôpitaux et les housses de siège des transports publics.

Les experts estiment qu'en termes de prévention des épidémies, tout ce qui peut limiter le caractère infectieux des surfaces dans les zones à forte densité de population et à haut risque sera d'une grande utilité. Le tissu antiviral et antibactérien Nano-VTS du groupe SQ est une réalisation positive pour combattre l'épidémie de COVID-19 et sauver des vies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://e.shengquan.com/index.php

À propos du groupe SQ

La société Jinan Shengquan Group Share Holding Co. a été fondée en 1979 et est située dans la province de Shandong, dans la ville de Zhangqiu. Avec 3 600 employés, le groupe SQ se concentre sur la R&D et les applications dans le domaine des matériaux de biomasse et des produits pharmaceutiques. L'innovation est au cœur du groupe SQ et l'entreprise respecte fermement le travail, les connaissances, le talent et les idées créatives. Chaque année, le groupe SQ investit plus de 150 millions de yuans dans la recherche afin de poursuivre sa vision : « utiliser la nature, servir la société et faire profiter l'humanité ».

http://e.shengquan.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=193&id=238

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436386/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436388/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436385/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436387/3.jpg

Related Links

http://e.shengquan.com



SOURCE JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE HOLDING CO.,LTD