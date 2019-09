Un vétéran de l'industrie maritime rejoint l'équipe d'Athens Group

Les quelque 21 ans d'expérience d'Athens Group dans les services d'assurance de la performance et de la sécurité, qui vont des contrôles aux sous-systèmes électromécaniques, consolide la place de l'entreprise à l'avant-garde de la compréhension et de la quantification des risques supplémentaires qu'entraîne l'utilisation omniprésente de la technologie. Ces risques supplémentaires découlent de la dépendance de l'industrie navale à l'égard de contrôles complexes de systèmes intégrés et de systèmes automatisés, notamment l'exposition accrue à la cybersécurité.

« L'arrivée de Jeet dans notre équipe de prestation de technologies et de services renforce la position d'Athens Group à la tête de l'inspection et la vérification de systèmes intégrés de pointe », a déclaré Bill O'Grady, directeur technologique. « Son expérience et ses connaissances de l'impact de la technologie et de la cybersécurité sur la sûreté et les opérations maritimes apporteront de grands atouts à nos clients et à la qualité de nos services. »

À propos d'Athens Group

Athens Group propose des services d'assurance de la performance et de la sécurité pour aider le secteur de l'exploration et de la production (E&P) et le secteur maritime à concevoir, construire et exploiter des actifs de forage, de production et maritimes sûrs et fiables. Des installations de surface aux installations sous-marines, nos experts maritimes assurent l'inspection des systèmes intégrés et l'ingénierie des essais afin de valider la conformité aux normes les plus strictes en matière de performance, de fiabilité et de sécurité. Athens Group a fondé l'activité de vérification des systèmes d'E&P en 2002 et a été la première entreprise d'inspection à souligner l'importance des systèmes de contrôle intégrés comme moteur essentiel de la sécurité et de la fiabilité d'exploitation.

