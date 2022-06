Un vétéran du secteur rejoint Cordoba Music Group en tant que directeur commercial européen

Nous sommes ravis que Heiko, qui est un professionnel des ventes extrêmement motivé et expérimenté au niveau international, rejoigne l'équipe de CMG et nous espérons que le succès se perpétuera sous sa direction », déclare Ralf Benninghaus-Fliedner.

À propos de Guild Guitars

Cordoba Music Group est l'un des principaux fabricants et distributeurs de guitares acoustiques et électriques, de ukulélés et d'accessoires pour instruments de musique. Les marques de CMG comprennent Cordoba Guitars®, Guild Guitars®, HumiCase® et DeArmond®, qui sont distribuées dans le monde entier et utilisées par les musiciens à travers le monde. Les autres marques de CMG comprennent les cordes Savarez® et Aquila®, dont CMG est l'importateur principal et le distributeur américain pour les magasins de détail. Le siège social de la société est situé à Santa Monica, en Californie, et les installations de distribution et de fabrication sont situées à Oxnard, en Californie. Pour plus d'informations, consultez le site www.cordobamusicgroup.com .

CONTACT

CORDOBA MUSIC GROUP

Contact pour les médias : Alex R. Ordoñez

310.857.1710

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844814/Cordoba_Music_Group_Heiko_Starke.jpg

SOURCE Cordoba Music Group Inc.