Una buona salute orale è fondamentale per prevenire e controllare il diabete

Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali

Entrambe le malattie sono molto diffuse: nel mondo sono oltre 415 milion i le persone affette da diabete e 750 milioni coloro che soffrono di malattie parodontali

SUNSTAR, società che si occupa di assistenza sanitaria con un approccio olistico, da oltre 30 anni sostiene la ricerca relativa al rapporto di reciprocità tra salute orale e diabete

Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali, chi è affetto da diabete è 1,5 volte più esposto al rischio di disturbi gengivali. La buona notizia è che una buona salute orale nelle persone diabetiche può contribuire a ridurre i livelli glicemici. Questo è solo uno dei potenziali collegamenti rivelati dalla "Campagna parodontologia e diabete" che SUNSTAR e la Federazione europea di Parodontologia (EFP) lanciano oggi in occasione della Giornata mondiale del diabete.

Circa l'80% delle persone sopra i 30 anni presenta una qualche forma di disturbo gengivale (gengivite in forma lieve e parodontite in forma grave). Significa quindi che 750 milioni di persone nel mondo soffrono di problemi gengivali. La situazione non è più rosea se si esaminano i dati relativi al diabete: 415 milioni di persone nel mondo sono affette da questa patologia e si stima che 212 milioni di persone convivano con il diabete non diagnosticato.

Inoltre, queste due malattie sono strettamente correlate. Se si soffre di entrambe le patologie allo stesso tempo, è stato riscontrato un maggiore rischio di sviluppare precocemente le complicanze da diabete, poiché i disturbi gengivali sono malattie infiammatorie che incrementano l'infiammazione generale del corpo. A sua volta, ciò aumenta l'insulino-resistenza e peggiora il controllo del glucosio ematico. Di conseguenza, entrambi i disturbi peggiorano e sono più difficili da controllare.

Come si possono prevenire i disturbi gengivali?

Secondo gli esperti, i primi segni dei disturbi gengivali includono rossore o gonfiore delle gengive, sanguinamento o comparsa di sangue dopo l'uso dello spazzolino, denti all'apparenza più lunghi e spazi più ampi tra i denti. Indipendentemente dal fatto che si riscontrino o meno tali sintomi, per una cura orale di base si consiglia di recarsi dal dentista due volte l'anno, di spazzolare i denti due volte al giorno e di prestare particolare attenzione alla pulizia interdentale. Come spiegano gli esperti SUNSTAR, l'igiene interdentale pulisce l'85% del cavo orale, mentre gli spazzolini solo il 60%.

Come afferma la dottoressa Marzia Massignani, Senior Manager Scientific Affairs and Corporate Communications di SUNSTAR: "La diagnosi precoce sia del diabete che della paradontite è fondamentale al fine di migliorare la prevenzione e il trattamento. È dunque indispensabile accrescere la consapevolezza sul rapporto che intercorre tra le due patologie e fornire strumenti utili ai pazienti, ai professionisti e alle persone a rischio".

Di conseguenza, SUNSTAR supporta anche la ricerca pionieristica sul campo volta a individuare i disturbi tipici del diabete non diagnosticato o del pre-diabete durante la visita del dentista. L'obiettivo primario è quello di istituire un protocollo che aiuti i professionisti che si occupano di salute orale a identificare i sintomi del diabete nei pazienti affetti da disturbi gengivali. Un altro obiettivo è contribuire a migliorare il coordinamento con i medici al fine di individuare e curare precocemente questo problema globale. Questo progetto è condotto dall'Università Complutense di Madrid e supportato dalla Società Spagnola di Parodontologia e Osseointegrazione (SEPA).

Oltre 30 anni di supporto alla ricerca sul rapporto tra salute orale e diabete

L'azienda, impegnata nell'assistenza sanitaria con un approccio olistico, non è nuova nel campo della salute orale e del diabete. Da oltre 30 anni SUNSTAR promuove e sostiene la ricerca a causa della storia personale che collega il diabete alla famiglia Kaneda (i fondatori della Società). Il fondatore di SUNSTAR, Kunio Kaneda, è scomparso a soli 51 anni a causa di una complicanza del diabete. Nel 1986 l'azienda ha organizzato il SUNSTAR Portside Symposium, in occasione del quale Hiro Kaneda, figlio di Kunio, ha sollevato la questione di un possibile collegamento tra parodontite e malattie sistemiche. Egli stesso soffre di entrambe le patologie e riteneva che fossero in qualche modo correlate. Questo è stato il primo passo verso il riconoscimento del rapporto tra salute orale e salute generale.

Da allora l'azienda, attraverso la Sunstar Foundation, ha contribuito alla ricerca e alla sensibilizzazione sulla correlazione diretta tra salute orale e salute generale, in particolare per quanto riguarda parodontite e diabete. Nell'ambito del progetto #ThePerioLink, SUNSTAR sta anche dando visibilità ai numerosi risvolti della scarsa salute orale, che vanno dal cancro alle prestazioni sportive.

Sulla base del nostro motto aziendale "Cerchiamo sempre di aiutare le persone in ogni angolo del mondo a migliorare la propria salute e la propria qualità di vita", il gruppo SUNSTAR continuerà a essere attento e reattivo alle diverse esigenze e aspettative dei nostri consumatori globali. http://www.sunstar.com/company/philosophy.

