Una campagna globale offre a Papa Francesco un milione di dollari se sceglie una dieta vegan durante la Quaresima per salvare il pianeta

Paul McCartney, Moby, Mena Suvari e altri sostengono la campagna guidata da un'attivista dodicenne

ROMA, 6 Febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Una imponente campagna globale, sostenuta da innumerevoli celebrità, ambientalisti e scienziati, fa appello a Papa Francesco affinché provi un'alimentazione vegana durante la Quaresima 'per aiutare a contrastare i cambiamenti climatici con un cambiamento alimentare'. In cambio, Million Dollar Vegan (MDV) offre un milione di dollari ad una causa benefiche a scelta del Pontefice se dovesse aderire alla campagna.

Promossa su scala internazionale, la campagna MDV sottolinea l'impatto devastante degli allevamenti. Hanno un impatto maggiore sul riscaldamento globale delle emissioni dell'intero comparto dei trasporti del pianeta*, sono una delle cause principali della deforestazione e della perdita di biodiversità, e causano sofferenza a miliardi di animali. Sono tutte questioni che Papa Francesco stesso ha trattato nella sua Enciclica del 2015, Laudato si'.

In una lettera scritta al Papa dall'attivista dodicenne Genesis Butler, con il supporto del team Million Dollar Vegan, la Butler sottolinea il collegamento fra cambiamenti climatici e inquinamento, l'inefficienza dell'agricoltura animale e il suo legame con la fame nel mondo, l'estinzione di molte specie selvatiche e la sofferenza degli animali d'allevamento.

La Butler dice: "Allevare gli animali provoca enormi sofferenze ed è una delle cause principali di cambiamenti climatici, deforestazione e perdita di biodiversità. Alimentiamo questi animali con raccolti che possono nutrire gli esseri umani, ed è uno spreco. Con una popolazione in continuo aumento non possiamo permetterci sprechi."

Ogni persona che sceglie una Quaresima vegana eviterà al pianeta emissioni pari a quelle di un volo fra Londra e Berlino. Se ogni Cattolico sul pianeta dovesse partecipare, sarebbe come se le Filippine non producessero CO 2 per un anno intero**.

La Butler ha chiesto di incontrare Papa Francesco, così da potersi confrontare con Lui sulle questioni esposte nella sua lettera.

Il CEO di Million Dollar Vegan, Matthew Glover, ha commentato: "Abbiamo deciso di lanciare una campagna deliberatamente audace per scuotere i leader di tutto il mondo dalla loro compiacenza. Per troppo tempo hanno mancato di agire di fronte alle prove dei danni causati dagli allevamenti intensivi; molti hanno sovvenzionato proprio queste attività, ma non possiamo permetterci che restino ancora in silenzio. Siamo grati a Papa Francesco per aver parlato di queste problematiche ed è per questo che Gli chiediamo di provare un'alimentazione vegana per la Quaresima, e di farsi esempio di come ognuno di noi può allineare i propri principi di cura e compassione con le proprie azioni."

Million Dollar Vegan invita tutti a provare una dieta vegana per la Quaresima. Scarica la 'Guida per diventare vegano' su www.MillionDollarVegan.com, e firma la petizione per chiedere al Papa di scegliere una dieta vegana per la Quaresima.

*Rappresentano il 14.5% delle emissioni antropiche di gas serra, paragonati al 14% delle emissioni di gas serra del comparto dei trasporti.

**Dr Joseph Poore, Oxford University

Sostengono Million Dollar Vegan

Paul McCartney, Moby, Woody Harrelson, Mena Suvari, Chris Packham, George Monbiot, Benjamin Zephaniah, Jay & Katya Wilde, Evanna Lynch, Peter Egan, Oli Sykes, Derek Sarno, Earthling Ed, Captain Paul Watson, Dr. Joseph Poore (Oxford University), Dr Neal Barnard MD, Dr Caldwell Esselstyn MD. Altri a seguire.

La versione completa del lancio stampa, della lettera, oltre a materiale fotografico e video, sono disponibili qui.

