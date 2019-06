Una celebración patriótica completamente estadounidense en el corazón de Fort Lauderdale

La celebración de God & Country (Dios y país) incluirá música patriótica en vivo con la solista Jackie Stressman, una presentación militar de la bandera, música de adoración presentada por el propio coro y la orquesta de First Baptist, golosinas típicas de los EE.UU., confeti y fuegos artificiales para el disfrute de la comunidad.

"Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a nuestros amigos y vecinos en el área de Fort Lauderdale y más allá, a nuestra celebración patriótica de God & Country. Este será un domingo para recordar, en el que las familias de nuestra comunidad podrán celebrar la libertad de vivir en la nación más grandiosa de todas", dijo el pastor principal, James Welch.

La celebración patriótica God & Country se llevará a cabo en el auditorio principal de la iglesia First Baptist en Fort Lauderdale.

Detalles del evento:



Lugar: First Baptist FTL

416 N.E. 1st Street,

Fort Lauderdale, FL 33301 Fecha: Domingo 30 de junio de 2019 por la mañana Hora: 10:30 AM - Las puertas se abrirán a las 9 AM. Este es un evento gratuito

Acerca de First Baptist Fort Lauderdale – First Baptist Fort Lauderdale es la iglesia más antigua en el área metropolitana de Fort Lauderdale. Ha sido parte del entorno del sur de Florida desde 1907, incluso antes de que se incorporara la ciudad de Fort Lauderdale. Hoy, First Baptist Fort Lauderdale es un monumento de 7 acres justo en el corazón del centro de Fort Lauderdale. Con el paso de los años, se ha convertido en una iglesia multicultural con una congregación compuesta por más de 40 nacionalidades diversas. Todos nuestros servicios son traducidos a cuatro idiomas distintos y son difundidos en línea y vistos en todo el país y en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio www.firstbaptistftl.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/929352/God_and_Country_Service_Ad_Final.jpg

FUENTE First Baptist Fort Lauderdale

SOURCE First Baptist Fort Lauderdale