Una Cina occidentale più aperta abbraccia opportunità globali

CHENGDU, Cina, 27 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Con il tema "New Era in China, New Action of the Western China" (Una nuova era in Cina, una nuova azione della Cina occidentale), la 17esima Western China International Fair (di seguito il "17th WCIF") si è svolta a Chengdu City, nella Provincia di Sichuan dal 20 al 24 settembre all'International Exhibition Center of Western China International Expo City e al Chengdu New Century City International Convention and Exhibition Center per un totale di 260.000 metri quadrati di area espositiva.

L'esposizione del WCIF è stata guidata da un nuovo modello di "esibizione + industria" con due sezioni principali: presentazione completa e presentazione del settore industriale. La sezione della presentazione completa nella Cooperation Hall "The Belt and Road", mette in mostra i risultati della collaborazione tra i paesi e tra le province lungo "the Belt and Road" (regioni autonome e municipalità) in Cina. La sezione di presentazione industriale ha presentato tecnologie avanzate, prodotti recenti e tendenze di sviluppo nell'intelligenza artificiale, l'integrazione militare-civile, la manifattura intelligente, la conservazione energetica e la protezione ambientale, emergenza, istruzione, pensioni, agricoltura e molti altri settori. Tra questi, l'Italia, il maggiore dei paesi ospitati, ha allestito un'area di 1.200 metri quadrati con cinque sezioni principali: tecnologia innovativa, sostenibilità ambientale e urbana, salute, e gli stili di vita per agricoltura, vino e italiano. Allo stesso tempo, si sono tenuti altri 11 eventi tra cui la Cerimonia di apertura, il Concerto di apertura della notte italiana, la sesta edizione del China-Italy Food Safety Dialogue e così via.

Oltre 60.000 imprese da 90 Paesi e regioni hanno partecipato al 17esimo Western China International Fair (WCIF) nelle metropoli della Cina occidentale di Chengdy, si sono contese la opportunità offerte dallo sviluppo rialzista della Cina occidentale e dalla Belt and Road che lo attraversa Allo stesso tempo, si sono tenuti con successo la Cerimonia di apertura del WCIF e il Western China International Cooperation Forum, 2018 "The Belt and Road" Business Leaders Summit, Cina (Sichuan) Non-public Economic Development Forum, Western China Investment Briefing e Signing Ceremony of Economic Cooperation Projects e altri eventi.

Per ulteriori informazioni:

Luxi YANG

yangluxi@wcif.cn