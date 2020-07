Una coalición de grupos de alimentación, justicia, clima y medio ambiente hace un llamado a los consumidores a #BoycottBigmeat

IOWA CITY, Iowa, 14 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Organic Consumers Association (OCA), Forward Latino, Socially Responsible Agricultural Project (SRAP), el Dr. Mercola y U.S. Farmers & Ranchers for a Green New Deal, lanzaron hoy la campaña nacional de educación al consumidor y de presión "Boycott Big Meat" (Boicot a la ganadería industrial).

La campaña cuenta con el respaldo de más de 50 grupos, entre ellos Cedar Rapids, Iowa Sunrise Hub y Iowa Alliance for Responsible Agriculture.

Únase a la conferencia de prensa virtual el 14 de julio a las 7 p.m. CDT.

"Los consumidores deben liderar la transición correcta hacia un sistema descentralizado de producción de carne orgánica proveniente de ganado criado sobre pastos regenerativos y alimentado con pasto, y dirigido por una red diversa de agricultores, ganaderos, procesadores y minoristas independientes locales y regionales que se comprometan con una remuneración justa y condiciones de trabajo seguras, y con la justicia ambiental y climática", dijo Ronnie Cummins, director internacional de la OCA.

El representante Ro Khanna (D-California), que presentó la versión de la Ley de Reforma de los Sistemas Agrícolas de la Cámara de Representantes, dijo: "La demanda de los consumidores y la reforma de políticas deben ir de la mano para nivelar el campo de juego de los productores diversificados independientes, de modo que puedan proporcionar alimentos confiables y sostenibles. Los consumidores merecen saber de dónde viene su carne, y los agricultores merecen una oportunidad equitativa en el mercado".

"Desde el creciente número de trabajadores en las plantas empacadoras de carne que están sufriendo a causa del COVID-19, hasta las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos, estamos siendo testigos del costo humano vinculado a las ganancias de los procesadores de carne más grandes de nuestro país", dijo Darryl Morin, presidente de Forward Latino". Estos trabajadores esenciales, en gran parte gente de color, tienen derecho a las mismas protecciones en el lugar de trabajo que la mayoría de nosotros damos por sentado".

"Con la fijación de precios, las injusticias hacia los agricultores y los trabajadores de las plantas empacadoras de carne, la falta de seguridad alimentaria e infraestructura, y los problemas ambientales y de salud pública que nos perjudican a todos, el sistema de la ganadería industrial ha estado plagado de abusos durante mucho tiempo", dijo Sherri Dugger, directora ejecutiva de SRAP. "Nuestro futuro depende de que tomemos medidas".

La Organic Consumers Association (OCA) es una organización nacional de base sin fines de lucro que aboga en nombre de millones de consumidores a favor de alimentos seguros y saludables y un medio ambiente limpio.

Forward Latino es una organización sin fines de lucro, de defensa y servicio sin afiliación partidaria, dedicada a ayudar a los latinos que buscan el llamado "sueño americano". Forward Latino cumple su misión a través de la defensoría, el compromiso cívico, la educación y la prestación de servicios.

El Socially Responsible Agricultural Project (SRAP) ayuda a las comunidades rurales a sustituir la producción ganadera industrial por una agricultura animal ecológica, socialmente equitativa y económicamente viable.

