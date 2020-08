Una investigación descubre que la ingesta de arándanos reduce la tasa de infección por H. pylori

- Una nueva investigación china descubre que la ingesta diaria de arándanos se asocia a una reducción en la tasa de infección por H. pylori

El estudio busca nuevas soluciones para ayudar a tratar el carcinógeno de Clase I – H. pylori

WAREHAM, Massachusetts, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Un nuevo ensayo clínico ha descubierto que el consumo de zumo de arándanos que contiene 44 mg de proantocianidinas (o "PACs") por 240-mL en porción con dos tomas diarias durante ocho semanas consiguió una reducción de un 20% en la tasa de infección por H. pylori en los participantes adultos de China, cuando se les comparó con los que consumieron menores cantidades de zumo y un placebo.1 Aunque es necesaria una mayor investigación, estos descubrimientos publicados en el Journal of Gastroenterology and Hepatology, una publicación internacional destacada de gastroenterología, ha mostrado que un consumo diario del doble de 44 mg PAC de zumo de arándano tiene el potencial para ser una estrategia natural de tratamiento complementario para los adultos en esta población infectada por H. pylori.

El nuevo estudio, titulado "Suppression of Helicobacter pylori Infection by Daily Cranberry Intake: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial", se llevó a cabo por científicos destacados del Department of Cancer Epidemiology del Peking University Cancer Hospital y el Institute en Pekín, China, un centro de investigación destacado. En el estudio se incluyeron 522 adultos chinos positivos de H. pylori con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años que nunca antes habían sido tratados con terapia de antibióticos por infección por H. pylori. A los participantes se les asignaron grupos específicos que consumieron cantidades diferentes de zumo de arándanos, polvo basado en zumo o placebo de forma diaria durante ocho semanas con pruebas realizadas entre 2 y 8 semanas para determinar las tasas de supresión de H. pylori. Los productos investigacionales se han estandarizado para contener diferentes niveles de PACs y evaluar sus efectos en la supresión de H. pylori.

"Los descubrimientos del estudio han revelado que el zumo de arándanos podría ser útil en el tratamiento de H. pylori en adultos en una región de elevado riesgo en China, con una tasa de infección endémica de más de un 50%, además de ser potencialmente un área clave para la investigación futura", explicó el investigador principal y profesor Kai-Feng Pan, doctor, PhD, Key Laboratory of Carcinogenesis y Translational Research (Ministerio de Educación/Pekín), del Department of Cancer Epidemiology, del Peking University Cancer Hospital & Institute. "Aunque no existen alternativas a los antibióticos, las estrategias eficaces complementarios, como los arándanos, podrían contribuir al tratamiento de las infecciones por H. pylori sin efectos secundarios negativos que son ampliamente deseables".

La infección por bacteria H. pylori es una preocupación a nivel mundial debido a su elevada tasa de prevalencia a nivel mundial de más de un 80% en algunos países en vías de desarrollo, además de una causa potencial de úlceras de estómago, que sino se tratan, aumentan el riesgo de padecer cáncer de estómago.2 La tasa de prevalencia general de H. pylori en el actual estudio en Linqu County, China, fue de un 51,62%, mientras que la prevalencia media ponderada de H. pylori entre los adultos de Estados Unidos fue de un 35,6% según los datos de revisión sistémica de 2016 entre los años 1990-2006 en un marco de 10 estudios.8 Mientras que la infección por H. pylori se identifica principalmente como una causa de cáncer gástrico, otros factores de riesgo importantes incluyen la gastritis crónica, dietas elevadas en sal y carcinógenos químicos.3,4 Clasificado como carcinógeno de clase I por medio de la Organización Mundial de la Salud,5 la infección por H. pylori en China se trata tradicionalmente con terapias antibióticas que cuestan tres o cuatro veces más y que presentan efectos secundarios destacados y tasas de fallo de tratamiento de entre un 10 y un 30%.6,7

Estudios previos in vitro realizados en Israel han demostrado que el extracto de arándano que contiene PACs inhibe la adhesión de las variantes de H. con la mucosa gástrica humana y células del estómago.9 Los resultados de los ensayos in vitro proporcionan indicadores que se utilizan como marco de cara a formular hipótesis para otros ensayos realizados en humanos.

El zumo de arándano (240 mL) contiene 44 mg de PAC reducido H. pylori cuando se toma dos veces al día durante ocho semanas en comparación con otros tratamientos de zumo o placebo, demostrando una tendencia positiva estadísticamente importante con el tiempo, pero no fue efectiva si se toma una vez al día o si el zumo tiene un contenido PAC inferior a 23 mg en su consumo. Los participantes que fueron testados como negativos a las ocho semanas fueron testados de nuevo a los 45 días después de finalizar el tratamiento, y el 75% del grupo del zumo siguieron siendo negativos a H. pylori. Algunos sujetos del grupo tratado con placebo permanecieron además negativos en este punto, posiblemente debido a la ingesta de componentes dietéticos no contabilizados con actividad de inhibición de H. pylori. No se han llevado a cabo análisis estadísticos sobre estos datos debido al tamaño limitado de las muestras. Es necesaria llevar a cabo una investigación mayor para seguir explorando cualquier efecto de erradicación de bacteria de los arándanos en H. pylori. Los participantes que siguieron siendo positivos de H. pylori tras el ensayo recibieron tratamientos antibióticos de terapia estándar triple.

El polvo encapsulado basado en zumo de arándanos contiene 36 o 72 mg de PACs al día, y no fue eficaz en lo que respecta a la supresión de H. pylori. Teniendo en cuenta el interés de los consumidores en los suplementos de arándanos, los investigadores han sugerido que los ensayos futuros podrían probar los efectos de la dosificación de dos veces al día con el polvo con un contenido superior PAC, disolviendo potencialmente el polvo en el líquido antes de su consumo para mejorar la dispersión en el estómago.

Los resultados de esta investigación proporcionan detalles de las cantidades efectivas de zumo de arándano, contenido PAC y frecuencia de consumo durante un periodo de intervención de 8 semanas. La supresión estadísticamente destacada de un 20% de las tasas de infección por H. pylori en este ensayo tras la ingesta de zumo de arándano con PAC elevado por medio de adultos chinos que superan las tasas de supresión disponibles en ensayos anteriores en China10 y Chile11 que solo probaron una porción de zumo de arándanos con niveles PAC desconocidos. Los resultados del estudio actual sugieren el consumo regular del zumo de arándanos, cuando se administraron ciertas cantidades, teniendo el potencial de ayudar en el tratamiento de H. pylori, sobre todo en China, donde la infección endémica y las tasas de cáncer gástrico son elevadas.6 Es necesaria una mayor cantidad de investigación para determinar los efectos más amplios del zumo de arándanos y la infección H. pylori y detalles adicionales de los mecanismos de acción.

El estudio recibió el apoyo de una beca del Cranberry Marketing Committee (CMC). El patrocinador del estudio no tiene un papel en el diseño del estudio, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de datos o escritura del informe.

Acerca del Cranberry Marketing Committee (CMC)

El CMC se creó como Federal Marketing Order en 1962 para asegurar un suministro estable y a tiempo de productos de buena calidad. La autoridad para estas acciones se suministra por medio del Chapter IX, Title 7, Code of Federal Regulations, autorizada por medio del Agricultural Marketing Agreement Act de 1937, modificada. Esta acta especifica que los arándanos son artículos que podrían estar cubiertos, normativas que podrían emitirse y directrices para la administración de los programas, además de privilegios y limitaciones concedidas por el congreso. Si desea más información del CMC visite uscranberries.com . Síganos en twitter.com/uscranberries y facebook.com/uscranberries .

