Una manada de regalos sube los precios de 'Los Doce Días de Navidad', según PNC

PITTSBURGH, 19 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Índice de Precios de Navidad de PNC (PNC Christmas Price Index) predice que los amores verdaderos necesitarán más dinero para comprar obsequios esta Navidad. Comprar los regalos mencionados en la clásica canción navideña "Los Doce Días de Navidad" (The 12 Days of Christmas) costará 1.2 por ciento más que en el 2017, según el 35to análisis económico navideño anual realizado por The PNC Financial Services Group.

PNC calculó que el precio total de los productos en el Índice de Precios de Navidad de PNC será de $39,094.93 en el 2018, aproximadamente $450 o 1.2 por ciento más que el costo del año pasado, pero menos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del gobierno, que subió 2.5 por ciento hasta octubre en las mediciones interanuales antes del ajuste estacional.

"Aunque este año vimos más volatilidad en el mercado, la confianza del consumidor sigue sólida y el crecimiento de los salarios comienza a acercarse a la alta tasa de empleo", señaló Amanda Agati, codirectora de Estrategias de Inversión de The PNC Financial Services Group. "El Índice de Precios de Navidad de PNC refleja estas tendencias, con un fuerte crecimiento en áreas clave".

El costo de cada artículo se reveló recientemente en el sitio web interactivo de PNC (pnc.com/ChristmasPriceIndex), que enseña a los consumidores sobre el índice e incluye una comparación histórica de los datos indexados. Los datos destacados de este año incluyen:

Gansas doradas: El precio de las seis gansas ponedoras subió un 8.3 por ciento, tras no registrar ningún aumento desde 2014.

El precio de las seis gansas ponedoras subió un 8.3 por ciento, tras no registrar ningún aumento desde 2014. Anillos sin brillo: Después de mostrar la mayor tasa de crecimiento en el índice de 2017, el costo de los cinco anillos de oro cayó un 9 por ciento debido a la menor demanda y a las fluctuaciones en los precios del oro durante 2018.

Después de mostrar la mayor tasa de crecimiento en el índice de 2017, el costo de los cinco anillos de oro cayó un 9 por ciento debido a la menor demanda y a las fluctuaciones en los precios del oro durante 2018. Saltarines, gaiteros y tamborileros, ¡ay, ay, ay!: A medida que los salarios atrasados comienzan a subir en un mercado laboral reducido, los saltarines, gaiteros y tamborileros vieron un incremento, con incrementos de entre un 3 y un 3.5 por ciento.

Para reflejar el Índice de los Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) del gobierno, que excluye los precios de la energía y los alimentos, PNC no incluye los cisnes, que habitualmente son el artículo más volátil en el índice, en su índice total. El Índice de Precios de Navidad de PNC subió un 1.7 por ciento con respeto al año pasado, mientras que el Índice de Precios al Consumidor del gobierno sufrió un aumento interanual del 2.1 por ciento hasta octubre.

Para los amores verdaderos más tecnológicos, el Índice de Precios de Navidad de PNC también calcula el costo de los regalos en "Los Doce Días de Navidad" comprados por Internet. Como los precios en Internet tienden a ser más altos debido a los costos de viaje y envío, los amores verdaderos deberán gastar $41,165.95 ($2,071.02 más que en compras en la tienda) para disfrutar de la comodidad de comprar en línea este año.

Un banco en Filadelfia predecesor de PNC comenzó a calcular el costo de los doce regalos de Navidad en 1984 como carta navideña para sus clientes. El precio de este año es aproximadamente 95 por ciento más alto que en el informe interanual publicado hace 34 años.

Como parte de su tradición anual, PNC también calcula el "Costo Verdadero de la Navidad", que es el costo total de los artículos regalados por un amor verdadero que repite todos los versos de la canción. Comprar los 364 regalos cuesta $170,609.46, es decir, $781.94 más que el año pasado y $66,813.45 más que en 1984.

Las fuentes del índice de PNC incluyen tiendas minoristas, criaderos, PHILADANCO con sede en Filadelfia y Pennsylvania Ballet Company.

The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) es una de las principales organizaciones de servicios financieros diversificados de los Estados Unidos. Organizada en torno a sus clientes y comunidades, ofrece relaciones sólidas y servicios de banca minorista y empresarial a nivel local, incluida una gama completa de productos de crédito; servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, incluida la banca corporativa, las finanzas de bienes raíces y los préstamos basados en activos; además de gestión patrimonial y gestión de activos. Para obtener más información sobre PNC, visite www.pnc.com.



Índice de Precios de Navidad de PNC (PNC Christmas Price Index®) de 2018

Basado en la canción "Los Doce Días de Navidad"

TRADICIONAL INTERNET





Cambio en %



Cambio en %

2017 2018 2018/17 2017 2018 2018/17 Una perdiz en un peral $ 219.95 $ 220.13 0.1% $ 269.00 $ 284.18 5.6% Perdiz $ 20.00 $ 20.18 0.9% $ 95.00 $ 110.18 16.0% Peral $ 199.95 $ 199.95 0.0% $ 174.00 $ 174.00 0.0% Dos tórtolas $ 375.00 $ 375.00 0.0% $ 455.00 $ 450.00 -1.1% Tres gallinas francesas $ 181.50 $ 181.50 0.0% $ 281.50 $ 291.50 3.6% Cuatro pájaros cantores $ 599.96 $ 599.96 0.0% $ 370.00 $ 418.00 13.0% Cinco anillos de oro $ 825.00 $ 750.00 -9.1% $ 899.75 $ 969.75 7.8% Seis gansas ponedoras $ 360.00 $ 390.00 8.3% $ 1,488.00 $ 1,548.00 4.0% Siete cisnes nadando $ 13,125.00 $ 13,125.00 0.0% $ 15,165.00 $ 15,165.00 0.0% Ocho doncellas ordeñando $ 58.00 $ 58.00 0.0% $ 377.28 $ 391.68 3.8% Nueve bailarinas^ $ 7,552.84 $ 7,552.84 0.0% $ 7,552.84 $ 7,552.84 0.0% Diez saltarines* $ 9,708.74 $ 10,000.00 3.0% $ 9,708.74 $ 10,000.00 3.0% Once gaiteros $ 2,708.40 $ 2,804.40 3.5% $ 2,475.00 $ 2,475.00 0.0% Doce tamborileros $ 2,934.10 $ 3,038.10 3.5% $ 1,620.00 $ 1,620.00 0.0% Total Índice de Precios de Navidad* $ 34,363.49 $ 39,094.93 1.2% $ 40,662.11 $ 41,165.95 1.2% Costo verdadero de la Navidad en la canción* $ 169,827.52 $ 170,609.46 0.5% $ 190,775.98 $ 193,360.92 1.4% Índice "núcleo", excluyendo cisnes* $ 25,523.49 $ 25,969.93 1.7% $ 25,497.11 $ 26,000.95 2.0%

^ Revisado: Precio de 2017 ajustado solo en Internet

* Revisado: Precios ajustados de 2017

