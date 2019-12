Una nota que puede decirlo todo: ONE NOTE PRELUDE

La composición ONE NOTE PRELUDE es un proyecto innovador que vincula a un renombrado compositor de jazz con tecnología de robótica avanzada para crear un performance único. Cuando dos copas de cognac LOUIS XIII chocan para brindar, producen un sonido único: la clara y amplía nota G-sharp. ONE NOTE PRELUDE explora la naturaleza multifacética de este distintivo sonido con una pieza musical comisionada especialmente al pianista israelí radicado en París, Yaron Herman, quien compuso una sinfonía de una sola nota utilizando la G-sharp.

Para ver las Novedades multimedia, vaya a: https://www.multivu.com/players/uk/8656651-louis-xiii-cognac-presents-one-note-prelude/

"La sinfonía tiene una compleja simplicidad. Es una nota pero con varias dimensiones –y varias revelaciones. La idea de que una nota, como una gota de LOUIS XIII, pueda evolucionar con el paso del tiempo y revelarse, fue algo que encontré fascinante", declaró Yaron Herman.

Una nota, como una gota, ofreciendo diversas dimensiones y revelaciones

"Esto ofrece un paralelismo perfecto para el perdurable sabor de una sola gota del cognac LOUIS XIII que permanece hasta por una hora en el paladar", añadió Ludovic du Plessis, Director Ejecutivo Global en LOUIS XIII. La pieza, única en su tipo escrita por Yaron Herman, comienza con una sola nota de piano que te atrae ingeniosamente. Al piano lo acompaña, más adelante, un cuarteto de cuerdas que toca la misma nota pero en diferentes octavas y utilizando ritmos contrastantes; a nivel individual, cada instrumento añade texturas, una estructura y una armonía a la composición. Un violín es el responsable de la melodía principal, mientras que un segundo, junto a una viola, brindan color y armonía. Un violonchelo aporta un ritmo base, creando así una estructura para la melodía que se eleva hacia un crescendo.

Siempre pensando en el siglo por venir

La composición ONE NOTE PRELUDE se vale de la tecnología del futuro para recrear el sonido perfecto de la nota G-sharp, gracias a un par de brazos robóticos sincronizados que se unen, al ritmo de la música, para crear un brindis único con dos copas de cognac LOUIS XIII. Los robots darán la velocidad y el ángulo correctos, en el momento preciso, para hacer el brindis y encontrar ese sonido. "Degustar el cognac LOUIS XIII es centrarse en los aromas, los profundos sabores, la textura y, por supuesto, el sonido. Cuando brindas con dos copas obtienes esta prolongada nota, la cual es parte de la experiencia completa", declaró Ludovic du Plessis. "ONE NOTE PRELUDE no sólo rinde tributo a la nota musical; también expresa la complejidad que puede encontrarse en una sola nota, como el eco al degustar una gota del cognac LOUIS XIII".

A partir de abril de 2020, los brazos robóticos especiales se presentarán primero en las Boutiques LOUIS XIII en Singapur, Beijing y Xi'an para después viajar por el mundo.

ACERCA DEL COGNAC LOUIS XIII:

Piensa en el siglo por venir. Cada decantador es el logro de vida de generaciones de maestros bodegueros. Desde sus orígenes en 1874, cada generación de maestros bodegueros selecciona los eaux-de-vie más añejos y preciados de nuestras cavas para crear LOUIS XIII. Hoy, el maestro bodeguero Baptiste Loiseau reserva nuestros mejores eaux-de-vie como un legado para sus sucesores en el próximo siglo. LOUIS XIII es un blend exquisito de hasta 1,200 eaux-de-vie 100 por ciento provenientes de Grande Champagne, el primer cru de la región de Cognac. Los decantadores legendarios son de cristal soplado por los más expertos artesanos, usando los mejores cristales desde hace muchas generaciones. LOUIS XIII tiene excepcionales aromas que evocan la mirra, miel, rosas secas, ciruela, madreselva, caja de habanos, piel, higos y maracuyá.

