Una nueva era de paz: La compañía israelí Biogal firma una alianza con la compañía Eurovets de los EAU para la distribución de sus productos veterinarios

GALED, Israel, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Biogal - Galed Laboratories se complace al anunciar hoy que ha firmado una alianza estratégica histórica con Eurovets Veterinary Suppliers, tras el reciente tratado de paz realizado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Los dos líderes en el campo de l y diagnósticos veterinarios combinaran sus recursos colectivos y experiencia para mejorar el bienestar de los animales.

Biogal and Eurovets are entering into a strategic partnership, following the recent peace treaty between Israel and the UAE. The two global leaders in the field of veterinary diagnostics will combine their collective resources and expertise to improve animal welfare.

En agosto de 2020, se firmaron dos acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Conocido oficialmente como Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization Between the United Arab Emirates and the State of Israel, el acuerdo promete normalizar las relaciones entre los países. Biogal es una de las primeras compañías israelíes en establecer una relación comercial con los EAU, en esta nueva era de paz, a través de una alianza con Eurovets, que presentara las soluciones de diagnóstico veterinario de Biogal a un nuevo público en los EAU, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Qatar.

"Nos complace anunciar que Eurovets se ha unido al ecosistema de Biogal, y nos enorgullece estar entre las primeras compañías israelíes en formar una alianza de este tipo tras el tratado de paz de Israel y los EAU", afirmó Marcela Raisman, Directora Ejecutiva de Biogal. "Junto con Eurovets, estamos demostrando nuestro apoyo al nuevo acuerdo entre los países, y realmente esperamos que este inspire a otras empresas a hacer lo mismo. Por medio de nuestro trabajo en conjunto, confiamos en que crearemos un valor sostenible para los veterinarios de todo el mundo y sus pacientes".

"Al reunir al líder de la industria en soluciones veterinarias y de diagnóstico con el líder en soluciones de suministro y apoyo veterinario de los EAU, estamos ofreciendo un valor agregado para los clientes, socios y por supuesto, para los propios pacientes", afirmo el Dr. Martin Wyness, accionista de Eurovets. "Estamos ansiosos por comenzar a trabajar juntos."

Acerca de Biogal:

Biogal - Galed Laboratories es líder mundial en soluciones de diagnóstico veterinario que ha generado avances y desarrollos en dicha área para animales de compañía y de granja desde 1986.

Acerca de Eurovets:

Eurovets fue fundada por dos veterinarios de animales de compañía que recibieron su formación profesional en occidente , el Dr. Martin Wyness y el Dr. Jonathan Hale. Su objetivo fue mejorar y cerrar la brecha en materia de oferta y demanda a la que se enfrentaban muchos veterinarios. A través de los años, la empresa se ha convertido en uno de los proveedores veterinarios de más confiable de los EAU.

