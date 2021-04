Una nueva Guía de salud sobre el cerebro con cuestionario para evaluar la memoria responde a la gran necesidad de información y conocimientos sobre la salud de este órgano, en especial el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer

BrainGuide fue creada por UsAgainstAlzheimer's basándose en las las contribuciones hechas por expertos médicos y el apoyo financiero y en especies de Biogen. La plataforma funciona en Amazon Web Services (AWS) con el uso de tecnologías de vanguardia para potenciar las capacidades del cuestionario para evaluar la memoria y ponerlo a disposición de todos a través del teléfono o del acceso por internet.

"Las personas pueden hacer mucho más para proteger y mejorar la salud del cerebro; BrainGuide puede ser la plataforma indicada en el momento justo para adultos de todas las edades", señaló George Vradenburg, presidente y cofundador de UsAgainstAlzheimer's. "Ya sea que usted esté trabajando proactivamente para mejorar la salud de su cerebro, preocupado por su memoria, buscando más información después de recibir un diagnóstico o esté preocupado por algún ser querido que padece Alzheimer, BrainGuide ofrece orientación y conocimientos relevantes".

R. Doreen Monks, quién está en el comienzo de la enfermedad de Alzheimer, probó BrainGuide y opinó: "BrainGuide es fácil de usar, con información científica y esperanzadora. Puedo responder algunas preguntas y me ayuda a determinar cuáles serán mis posibles pasos que seguir. Tiene muchos datos e información, pero no me siento intimidada por eso. Como enfermera diagnosticada hace poco con inicio de alzhéimer, BrainGuide me recuerda lo que mi amiga, una neuróloga, hizo para ayudarme a comprender que tenía un problema. Y puede usarse como el paso necesario para motivar una visita a un médico".

Más de 5.8 millones de norteamericanos tienen alzhéimer en este momento, y muchos más tienen preguntas y preocupaciones acerca de la salud del cerebro. Incluso, más del 60 por ciento de los casos de demencia no son detectados en la comunidad y/o en los cuidados residenciales, porque las personas y los familiares no saben adónde dirigirse o con qué recursos cuentan.1 Hasta ahora, muchos han tenido dificultades para encontrar información personalizada sobre la salud del cerebro o el alzhéimer que se ajuste a sus necesidades y han dudado en exponer el tema a sus médicos.

"A medida que las personas envejecen y se preocupan por su memoria y la salud general de su cerebro, puede ser tranquilizador tener una herramienta fácil de usar como BrainGuide que les ayude a comprender mejor sus síntomas para que puedan hablar con su médico", señaló la doctora Jill Goldstein, profesora de Siquiatría y Medicina de la Escuela de Medicina de Harvard y directora ejecutiva del Centro de Innovación sobre Diferencias entre los Géneros en Medicina del Hospital General de Massachusetts.

BrainGuide se basa en avances científicos clave sobre la reducción de riesgo, una mayor comprensión de la importancia de la salud del cerebro y una creciente toma de conciencia del público respecto al Alzheimer. Sus cuestionarios para evaluar la memoria fueron desarrollados a partir de cuestionarios validados que han sido adaptados para su aplicación telefónica y a través de la red.

BrainGuide es una publicación gratuita, en inglés y español, de fácil acceso en línea en mybrainguide.org y telefónicamente llamando al 855-BRAIN-411. La plataforma ofrece cuestionarios confidenciales y automatizados para evaluar la memoria que se pueden autoadministrar o puede aplicarlos un cuidador. Una vez que se completa el cuestionario, BrainGuide ofrece recursos personalizados basados en las respuestas entregadas. La privacidad está protegida y las respuestas no se registran nicomparten con otras persona, solo con la persona que completó el cuestionario.

"La evaluación personalizada y el cuidado de la salud de un individuo ofrece un inmenso beneficio a los pacientes en todas partes. La introducción de UsAgainstAlzheimer's de la BrainGuide es un gran ejemplo de cómo una organización puede usar las tecnologías de AWS para ayudar a personalizar el recorrido de la salud del paciente", señaló Taha Kass-Hout, director de Aprendizaje Automático en AWS. "Esperamos seguir apoyando a UsAgainstAlzheimer's, ya que ayuda a proporcionar a los pacientes y sus familias la información correcta para ayudar a manejar su cuidado a través de la tecnología".

Acerca de UsAgainstAlzheimer's

UsAgainstAlzheimer's existe para vencer a la enfermedad de Alzheimer. Nos hacemos cargo de los problemas más difíciles; reunimos a todos, a "Nosotros", para derrumbar barreras; abogamos por investigación que acelere la oferta de tratamientos en el mercado, e impulsamos los cambios más importantes para las personas que viven con esta enfermedad. La incuestionable complejidad de este desafío para detener al alzhéimer alimenta nuestra determinación de vencerlo. No descansaremos hasta que la vida útil del cerebro iguale a la esperanza de vida para todos.

