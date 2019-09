Una nueva investigación revela vacíos en los datos en cuestiones políticas clave en los países del G20

LONDRES, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La investigación publicada hoy revela vacíos en los datos que podrían estar evitando que países del G20 diseñen políticas efectivas para abordar los retos globales críticos.

The Evidence Initiative, un proyecto de The Economist Group y The Pew Charitable Trusts, ha lanzado un exclusivo "Mapa de evidencias", una herramienta interactiva que rastrea la disponibilidad y características de datos relevantes para la política que están disponibles públicamente en los países del G20.

El Mapa, que se elaboró por la Economist Intelligence Unit, evalúa los datos en cinco dominios políticos que son fundamentales para el futuro de las naciones del G20: envejecimiento y jubilación; inclusión digital; riesgo de desastres; inclusión financiera y desempleo juvenil. Dentro de estos dominios, el Mapa analiza la disponibilidad, accesibilidad y características principales de los indicadores de políticas definidas por expertos a nivel internacional, nacional y subnacional.

Los puntos destacados del informe son:

Ninguno de los países del G20 recogió más del 60% de los datos recomendados por expertos.

La disponibilidad de los datos en torno al desempleo juvenil y la inclusión financiera era particularmente débil.

El empleo juvenil fue el dominio de política más débil en términos de cobertura, con solo el 48% de datos relevantes disponibles de media.

El nivel de desarrollo económico de una nación no parecer ser el principal determinante de la cobertura o características de sus datos. Por ejemplo, países como México, Turquía y Argentina , todos ellos países de renta media, tuvieron un rendimiento razonablemente bueno en el análisis.

, todos ellos países de renta media, tuvieron un rendimiento razonablemente bueno en el análisis. Solo el 54% de las fuentes de datos internacionales y el 41% de las fuentes nacionales ofrecieron herramientas de visualización sonadas para interpretar los datos.

El dominio de envejecimiento y jubilación tuvo un alto nivel de cobertura de datos de media, con datos disponibles para el 67% de los indicadores relevantes.

Leo Abruzzese, asesor global sénior de Política Pública en la Economist Intelligence Unit, dijo: "Los increíbles avances en las tecnologías de comunicación han hecho que los datos estén más disponibles que nunca, pero nuestra investigación descubrió demasiados vacíos en áreas donde los países deberían estar bien preparados. La recogida de los datos no es barata, pero el dinero está bien invertido. Esperamos que el Mapa de datos ofrezca directrices para identificar estos vacíos y dirigir la inversión futura".

El Mapa de evidencias y el informe completo están disponibles en www.evidenceinitiative.org.

