Una voz más fuerte para la economía privada: se inaugura la Convención Mundial de Emprendedores de Dongguan 2022

DONGGUAN, China, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Siendo ya una importante fuerza para sostener el crecimiento económico de Dongguan, los emprendedores de esta ciudad en el sur de China llegan a la Convención Mundial de Emprendedores de Dongguan 2022 que se celebra del 28 al 29 de agosto. Además de las actividades realizadas en la sede principal en Dongguan, también se organizan sesiones paralelas en San Francisco, Hawái, Alemania, Australia, Canadá y Malasia. Esta medida ayuda a atraer una mayor inversión de la comunidad empresarial global, incluidos los emprendedores extranjeros en Dongguan.

"En la sede principal concurren de manera presencial compañías de renombre mundial, representantes de los emprendedores de Dongguan y reconocidos expertos y académicos, mientras que las sesiones paralelas acogen la participación virtual de emprendedores extranjeros en Dongguan. Más de 1.000 personas asisten al evento de manera presencial o a través de un enlace de video", afirmó Liang Shaoguang, subsecretario general del Gobierno Popular de la Municipalidad de Dongguan, organizador de la Convención.

De acuerdo con Liu Jiale, subsecretario general de la Convención, se rindió homenaje a destacados emprendedores de Dongguan por su dedicación a la innovación en ciencia y tecnología y a la fabricación avanzada en industrias de alta tecnología tan representativas e influyentes como la biomedicina, la fabricación inteligente, los equipos avanzados y los materiales semiconductores.

Los emprendedores de Dongguan, junto con la economía privada, son una piedra angular para que la ciudad preserve su reputación como centro de fabricación, señaló Ouyang Zhong, presidente de la Federación Mundial de Emprendedores de Dongguan. Tras más de cuatro décadas de reforma y apertura, Dongguan se ha convertido en el centro de fabricación avanzada de China. Sus principales firmas industriales superan a las de otras ciudades de nivel de prefectura y la ciudad alberga el segundo grupo de empresas de alta tecnología más grande del país. Estos éxitos no podrían haberse logrado sin una economía privada sólida. Las estadísticas muestran que en 2021 el sector privado representó el 62 % de la producción para las principales compañías industriales en la ciudad y el 70 % de sus ganancias e impuestos, a la vez que impulsó el 62 % de la creación de nuevos puestos de trabajo y constituyó el 94 % de las entidades en el mercado.

Según el Comité Organizador de la Convención, lo que merece atención es que en el evento también se convoca una cumbre económica y un foro sobre el crecimiento de la industria de los semiconductores. Los debates académicos en el foro tratan sobre las formas de impulsar la próxima ola de globalización, el papel de Dongguan en el área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, las tecnologías clave de los semiconductores de tercera generación y su desarrollo futuro, y cómo las empresas de semiconductores de la ciudad avanzan y buscan la innovación en la era pos-COVID-19, entre otros aspectos. Este intercambio de opiniones puede ser en esencia una fuente de inspiración para las compañías privadas de Dongguan, ya que están ansiosas por aprovechar las nuevas oportunidades de avances tecnológicos, transformación corporativa y una contribución aún mayor al plan de la ciudad en materia de innovación en ciencia y tecnología y fabricación avanzada.

La Convención tiene la intención de transmitir dos mensajes claros: En primer lugar, Dongguan promete mantener su compromiso frente al emprendimiento, niveles más altos de alfabetización entre los trabajadores de la economía privada y una comunidad de actores de mercado enérgicos. En segundo lugar, además de mantener un clima comercial ejemplar a nivel nacional, la ciudad seguirá atrayendo talento e inversión del extranjero para el desarrollo de alta calidad.

FUENTE The Organizing Committee of the 2022 World Dongguan Entrepreneurs Convention

