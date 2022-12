Unaufhaltsam: Neta Auto lieferte im November 15.072 Einheiten aus

In den Marktsegmenten wurden 11.263 Einheiten des Neta V ausgeliefert, 60,3 % mehr als im Vorjahr. Der Neta V wird wahrscheinlich in 14 aufeinanderfolgenden Monaten der meistverkaufte vollelektrische, von chinesischen EV-Startups produzierte SUV werden. Die offizielle Auslieferung des Neta S begann am 30. November mit einer gut organisierten, großartigen Zeremonie für die Kunden.

Laut Statistik hat Neta Auto bis November 2022 240.255 Einheiten ausgeliefert. Mit 240.000 Kunden ist Neta Auto zu einer der vertrauenswürdigsten NEV-Marken geworden.

Es ist seine solide technische Stärke, die den Absatz untermauert. Neta Auto investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung der Produkttechnologie. Am 21. November hielt das Unternehmen eine Pressekonferenz zu seiner globalen Technologiemarke „Hozon Intelligent Technology" ab und stellte bei dieser Gelegenheit drei Untermarken – Hozon Supercomputing, Hozon Electric Drive und Hozon Extended Range – vor, die in der Branche große Anerkennung finden.

Die Einführung der „Hozon Intelligent Techonology" spiegelt Neta Autos Markenwert der technologischen Gleichberechtigung wider, der darauf abzielt, den Kunden ein besseres Reisen und Leben durch Technologie zu ermöglichen. Dies zeigt auch die feste Entschlossenheit von Neta Auto, den langwierigen Wettbewerb unter den NEVs zu gewinnen und einen unmittelbaren Zugang zu hochwertigen intelligenten EVs zu schaffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1960445/Picture1.jpg

SOURCE Hozon New Energy Automobile