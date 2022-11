UNAVETS recebe 116 milhões de euros de financiamento da Ares Management para apoiar o crescimento

LONDRES, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo UNAVETS ("UNAVETS"), o grupo de medicina veterinária líder do setor e com mais de 90 clnicas em Espanha e Portugal, anunciou hoje que angariou mais 116 milhões de euros de fundos da Ares Management Credit. Parte do capital irá refinanciar a dívida existente, ficando uma maioria significativa reservada a aquisições futuras e financiamento de capex para adquirir hospitais e clínicas veterinárias e continuar as aquisições e investimentos em áreas adjacentes significativas. Atualmente, a UNAVETS é maioritariamente detida por fundos geridos pela Oaktree Capital Management L.P. ("Oaktree").

"Estamos entusiasmados que a Oaktree e, agora, também a Ares, estejam a apoiar a nossa plataforma – ajudando a estimular o nosso crescimento", declarou Junko Sheehan, CEO e Presidente da UNAVETS. "À medida que continuamos a desenvolver a UNAVETS, este financiamento dar-nos-á capacidades adicionais para investir estrategicamente em todo o setor veterinário, ou seja, em pessoas, instalações, equipamentos e inovação, para proporcionar os melhores cuidados aos nossos animais de estimação e um desenvolvimento profissional contínuo e futuro para os nossos veterinários."

Com base no compromisso e no apoio da Ares, a UNAVETS está agora ainda mais bem posicionada para continuar a sua estratégia de sucesso, empregando mais de 900 profissionais de medicina veterinária e pessoal de apoio em menos de três anos desde a sua criação. A equipa executiva da UNAVETS traz uma experiência significativa tanto para o setor veterinário como para a vertente empresarial. A empresa recrutou recentemente Enrique Cardona (COO e Country Manager de Espanha, anteriormente CEO da Vetsum) para a equipa executiva, juntamente com Guilherme Assis (Country Manager da OneVet/Portugal), Aaron Sisternes (CFO) e Ignacio Gonzalez (Diretor de M&A e Expansão). A equipa completa da sede, composta por cerca de 50 pessoas, está focada em prestar apoio a todos os diretores clínicos e às equipas das clínicas do Grupo.

Para além de apoiar as equipas clínicas com os recursos necessários para continuar a crescer e a evoluir, a UNAVETS também continua a crescer inorganicamente através de fusões e aquisições (M&A). A empresa investiu criativamente em todo o setor da saúde veterinária, colocando capital estrategicamente em áreas adjacentes que são sinergéticas com o seu atual portefólio, o que também ajudou a acelerar o respetivo crescimento. Karim Khairallah, Diretor-geral e Cogestor de Portefólio do grupo principal europeu na Oaktree, comenta: "A plataforma UNAVETS tem assistido a um crescimento muito forte desde a sua criação, e a equipa de gestão posicionou bem a empresa para a próxima fase de crescimento orgânico e inorgânico. O financiamento da Ares é um testemunho disso e fornece à UNAVETS o financiamento adequado para o crescimento a longo prazo que é necessário neste setor. O grupo principal europeu da Oaktree trabalhou em estreita colaboração com a Ares em várias transações, especificamente em estratégias de compra e construção, e a Ares trouxe uma solução de financiamento flexível e personalizada que se adapta às necessidades de crescimento da UNAVETS."

O setor veterinário na Península Ibérica passou por uma mudança de fase na consolidação ao longo dos últimos anos e, mais provavelmente, esta tendência só irá acelerar nos próximos anos. Para além da tendência natural para a consolidação, os relatórios de investigação continuaram a mostrar que, em geral, as pessoas não estão facilmente dispostas a fazer cedências no que diz respeito aos gastos com cuidados de saúde para os membros da sua família, que agora incluem os seus animais de estimação. Alonso Torre de Silva, Diretor-geral do Ares Credit Group em Madrid, comenta: "O setor da medicina veterinária continua a demonstrar um forte crescimento, apesar dos ventos económicos contrários no geral, revelando elementos fundamentais fortes das previsões e resiliência à recessão. A Ares tem o prazer de fornecer capital à UNAVETS, à medida que esta continua a desenvolver o seu recorde de crescimento rápido e desempenho disciplinado."

A UNAVETS e a Oaktree foram aconselhadas pela Houlihan Lokey sobre finanças corporativas, pela EY sobre impostos e pela Weil Gotshal & Manges e Cuatrecasas sobre os aspetos legais do acordo. A Ares recebeu aconselhamento jurídico de Macfarlanes e Uría Menéndez.

Sobre a UNAVETS



O Grupo UNAVETS ("UNAVETS") é um importante grupo de cuidados de saúde veterinários e conta com 91 clínicas em toda a Espanha e Portugal. A UNAVETS é composta por centros de referência/especializados, hospitais abertos 24 horas por dia, clínicas de opinião primária e consultórios de veterinários, que garantem uma oferta de serviço completa. A sua estratégia de crescimento começou com um foco na Península Ibérica, mas desde então expandiu-se para outros países europeus e para os Estados Unidos, bem como para outros segmentos verticais adjacentes em sinergia com a saúde veterinária. A UNAVETS diferencia-se através de um forte investimento na formação clínica, equipamento e apoio empresarial em clínicas lideradas pela ciência, continuando a inovar a favor de cuidados veterinários avançados. Para mais informações, visite: https://www.unavets.com.

Sobre a Ares Management Corporation

A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é uma empresa líder global de investimento alternativo que oferece aos clientes soluções de investimento primário e secundário complementares nas classes de ativos de crédito, capital privado, imobiliário e infraestruturas. A empresa procura fornecer capital flexível para apoiar as empresas e criar valor para as suas partes interessadas e dentro das suas comunidades. Ao colaborar em todos os seus grupos de investimento, a Ares Management Corporation tem como objetivo gerar retornos de investimento consistentes e atrativos ao longo dos ciclos de mercado. À data de 30 de setembro de 2022, a plataforma global da Ares Management Corporation tinha aproximadamente 341 mil milhões de dólares norte-americanos de ativos sob gestão, com mais de 2450 funcionários a operar na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente. Para mais informações, visite: www.aresmgmt.com.

Sobre a Oaktree

A Oaktree é líder entre os gestores de investimentos globais, especializando-se em investimentos alternativos, com 163 mil milhões de dólares norte-americanos em ativos sob gestão à data de 30 de setembro de 2022. A empresa enfatiza uma abordagem orientada para as oportunidades e para o valor e controlada pelo risco para investimentos em crédito, capital privado, ativos reais e ações cotadas. A empresa tem mais de 1050 funcionários e escritórios em 20 cidades em todo o mundo. Para mais informações, visite o site da Oaktree em http://www.oaktreecapital.com/.

