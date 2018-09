Une étude révèle qu'Equashield est l'un des deux seuls systèmes vraiment clos tels que les définit le protocole original du NIOSH

NEW YORK, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

L'étude de l'Eshelman School of Pharmacy de l'université de Caroline du Nord est publiée dans le Journal of Oncology Pharmacy Practice

Equashield (equashield.com), grand fournisseur de dispositifs de transfert en système clos (CSTD) pour les médicaments dangereux, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude menée par l'Eshelman School of Pharmacy de l'université de Caroline du Nord, qui a évalué six dispositifs de transfert en circuit clos (CSTD) commercialisés, conformément au protocole d'essai préconisé par le National Institute of Occupational Safety and Health - Institut national pour la sécurité et la santé au travail - (NIOSH) en 2015.

Les résultats de l'étude de 2016, publiés dans le Journal of Oncology Pharmacy Practice, ont révélé que de tous les CSTD testés, seuls deux pouvaient contenir adéquatement les vapeurs et aérosols de médicaments dangereux dans les processus de préparation et d'administration - et Equashield est l'un d'entre eux. Le confinement des vapeurs dangereuses est l'un des facteurs utilisés pour évaluer l'efficacité des dispositifs de transfert en circuit clos, et l'utilisation de l'alcool isopropylique sert de substitut au pire cas envisageable pour une telle évaluation.

« Selon les conclusions des chercheurs, les CSTD qui n'ont présenté aucune fuite devraient être le choix de prédilection des systèmes hospitaliers », a déclaré Marino Kriheli, co-fondateur d'Equashield. « Bien qu'il y ait toujours un débat en cours sur l'utilisation de l'alcool isopropylique comme substitut des protocoles préconisés par le NIOSH, ce substitut sert à vrai dire de loupe pour l'échappée des vapeurs de médicaments dans l'environnement qui se produit dans un vrai cadre pharmaceutique, fournissant la méthode la plus rigoureuse pour tester les CSTD. L'utilisation de l'alcool isopropylique sépare les systèmes véritablement clos de ceux qui ne le sont pas, car l'alcool est présent dans de nombreux médicaments et possède une volatilité similaire. »

Les chercheurs de l'Eshelman School of Pharmacy ont révélé que l'étude a été financée par une subvention d'Equashield.

À propos d'Equashield

Equashield est un fournisseur de premier plan d'une gamme complète de solutions manuelles et automatisées auprès des hôpitaux pour la préparation et l'administration des médicaments dangereux. La gamme de produits d'Equashield comprend EQUASHIELD II, son dispositif de transfert en système clos (CSTD) emblématique, et EQUASHIELD® Pro, le tout premier robot de préparation de médicaments en système clos. Le CSTD d'Equashield a un rôle cliniquement prouvé dans la protection des professionnels de santé contre l'exposition aux médicaments dangereux. Primé à l'échelle mondiale, le dispositif EQUASHIELD® II couvre plus de voies d'exposition que les systèmes alternatifs en prévenant contre la contamination par le piston des seringues et les résidus de médicaments à la surface des connecteurs ainsi que l'exposition aux vapeurs émanant des médicaments. Des études ont démontré que les CSTD d'Equashield sont plus rapides à mettre en œuvre et plus faciles à utiliser que les systèmes concurrents. En outre, le système respecte le protocole préconisé en 2015 par le NIOSH quant au confinement des vapeurs d'alcool, ce qui confirme leur capacité à confiner les vapeurs et émissions les plus nuisibles. EQUASHIELD est utilisé par des centaines d'hôpitaux et de cliniques dans le monde, et a été homologué par la FDA sous le code produit ONB, en plus d'un étiquetage de la FDA qui le décrit comme prévenant la pénétration microbienne pour une durée allant jusqu'à sept jours.

