Une année de records--Faits saillants du rapport annuel 2019 de SANY

Une croissance robuste des ventes et une compétitivité accrue à l'échelle mondiale D'après le rapport, le segment Pelles excavatrices SANY a réalisé un chiffre d'affaires de 3,903 milliards USD, en hausse de 43,52 % en glissement annuel. Plus de 60 000 pelles excavatrices ont été vendues, plaçant SANY au premier rang du marché chinois pendant neuf années consécutives. Dans le même temps, le segment Engins pour béton SANY a maintenu sa position de marque mondiale numéro avec un chiffre d'affaires de 3,278 milliards USD, en hausse de 36,76 % en glissement annuel, et le segment Engins de levage SANY a réalisé un chiffre d'affaires de 1,975 milliard USD, enregistrant une croissance record de 49,55 % en glissement annuel. En outre, le segment Grues sur chenilles SANY a défendu sa position de leader de l'industrie et le segment Machines de forage SANY a augmenté son chiffre d'affaires de 2,54 % en glissement annuel à 0,680 milliard USD, maintenant sa position de marque de premier plan en Chine.

Des mises à niveau considérables de la capacité d'exploitation atteignant des niveaux record

L'année dernière, le taux de marge brute de SANY a augmenté de 2,14 points de pourcentage à 33,26 %, tandis que son taux de bénéfice net a augmenté de 3,9 points de pourcentage à 15,19 %, et le bénéfice net a augmenté de 83,23 % en glissement annuel pour atteindre 1,584 milliard USD. Le flux de trésorerie de SANY a atteint des sommets historiques de 1,874 milliard USD – en hausse de 26,01 % en glissement annuel.

Des bonds en avant en transformation numérique

SANY a intégré la technologie en 2019 pour éliminer les défauts de fabrication tout en renforçant la capacité de marketing, en améliorant l'efficacité après-vente et en optimisant la présence en ligne des clients et de leur équipement. En réalisant cette transformation numérique, SANY a considérablement amélioré sa capacité d'exploitation et sa production per capita, et occupe désormais la position dominante dans l'industrie des machines de construction à l'échelle mondiale.

Des ventes en augmentation constante sur les marchés internationaux

L'année dernière, SANY a réalisé un chiffre d'affaires international de 2,002 milliards USD, en hausse de 3,96 % en glissement annuel, avec une croissance rapide en Indonésie, aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Amérique latine. De plus, SANY a amélioré encore plus sa capacité de réponse et sa capacité de service et a renforcé sa position sur les marchés étrangers en construisant de meilleurs systèmes et en améliorant la capacité des canaux de commercialisation.

Des résultats remarquables en R&D et en innovation

À la fin de 2019, SANY avait déposé 9151 brevets, dont 7298 ont été accordés - arrivant en tête de liste de l'industrie en Chine ans sur les deux plans. SANY a facilité activement sa R&D en lançant un certain nombre de produits innovants et extrêmement compétitifs, notamment ses excavateurs de la série H représentés par SY550H, ses camions-grues de 55 t de la série T et ses camions-pompes à béton YM5440THBV 620C-10A. SANY occupe également la position de leader de l'industrie en développement de produits intelligents et a fait des percées dans son groupe de constructeurs de chaussées sans conducteur.

Une amélioration significative de l'image de marque et un placement parmi les 3 plus grands fabricants de machines de construction au monde

SANY a également réalisé des progrès rapides en termes de notoriété et de perception de la marque en 2019. Lors des célébrations du 70e anniversaire de la RPC, six grues SANY ont hissé le drapeau national chinois sur la place Tiananmen. Dans le même temps, SANY Heavy Industry est devenue la Société chinoise la plus admirée du classement Fortune, et, en novembre 2019, le Nihon Keizai Shimbun a placé SANY parmi les 3 plus grands fabricants d'engins de construction au monde.

Pour l'avenir, SANY reste fidèle à sa devise, « La qualité change le monde ». SANY ne ménagera aucun effort pour accroître la valeur pour ses clients par le biais de sa marque, de ses produits, de son marketing et de ses services, et continuera de défendre sa position sur un marché international extrêmement concurrentiel. Tous les dirigeants et employés de SANY continueront de déployer leurs efforts pour faire de SANY un leader de classe mondiale dans l'industrie manufacturière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1162763/SANY_A_Year_of_Records.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1162764/SANY_Sany_Changsha_Industrial_park.jpg

