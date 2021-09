Une autre étude chez les humains montre que la réponse au DTH, la base de l'approche diagnostique CoviDTH, est très durable et persiste pendant au moins un an après l'exposition à la COVID-19 ou l'administration du vaccin

VANCOUVER, Colombie-Britannique, et BARCELONE, Espagne, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (« BioVaxys » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer que la conseillère scientifique pour son programme CoviDTH, Yvelise Barrios, M.D., Ph.D., et immunologiste clinique à l'hôpital universitaire des Canaries, à Ténériffe, en Espagne, a été invitée à présenter sa nouvelle étude clinique intitulée LONG TERM FOLLOW-UP OF IN VIVO CELLULAR IMMUNE RESPONSE TO SARS-CoV-2 USING DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY CUTANEOUS TEST1 lors du 6e Congrès européen d'immunologie (« ECI ») qui s'est tenu du 1er au 4 septembre 2021. L'ECI est l'une des conférences internationales les plus réputées dans le domaine de l'immunologie fondamentale et clinique.

Le Dr Barrios est une experte de premier plan dans l'utilisation clinique de l'hypersensibilité de type retardé (« DTH »), le mécanisme sous-tendant le CoviDTH, l'outil de diagnostic au point de service, jetable, développé par la Société et qui permet de dépister la réponse des lymphocytes T au SARS-CoV-2 chez les patients vaccinés ou ceux exposés au SARS-CoV-2. Ses collaborateurs étaient Inmaculada Sanchez Machín, M.D., Ph.D., et Victor Matheu, M.D., Ph.D., du département d'allergologie et du « Grupo de Expertos Inmunodeficiencias » de l'hôpital universitaire des Canaries, à Ténériffe.

Leur étude montre que la réponse à la DTH, qui sous-tend le CoviDTH, chez les personnes qui se sont remises de la COVID-19, est très durable et persiste au moins un an après l'exposition virale dans ces données préliminaires. Elles concluent que le test DTH peut être utilisé comme méthode diagnostique de routine pour surveiller la réponse des cellules T au SARS-CoV-2.

Un test DTH a été effectué chez deux patients guéris à 6 et 12 mois après l'infection. Les réponses au test DTH étaient les suivantes : Sujet A : 6 mois = 41 mm, 12 mois = 35 mm ; sujet B : 6 mois = 14 mm, 12 mois = 30 mm. Ces réponses sont considérées comme très importantes, comparées, par exemple, aux réponses au test DTH des personnes avec des antécédents de tuberculose. Ces résultats ont fait ressortir que l'immunité naturelle acquise chez ces deux patients est toujours très clairement présente après un an de suivi et que le test TDH est un test très simple et facile à interpréter pour répondre aux questions sur la durabilité des réponses immunitaires cellulaires dans la COVID-19.

En juin 2021, le Dr Barrios et ses collègues ont publié des études humaines antérieures sur la DTH dans les revues de recherche médicale Vaccines2 et Clinical Immunology3, qui ont validé l'utilisation de l'approche CoviDTH d'un test cutané d'hypersensibilité de type retardé (DTH) comme méthode in vivo faisable et sûre pour évaluer les réponses immunitaires cellulaires chez les personnes exposées au SARS-CoV-2, qu'elles bénéficient d'une immunité naturelle ou acquise par la vaccination.

Il existe des preuves significatives qu'une réponse immunitaire à médiation d'anticorps et de cellules T est nécessaire à la protection contre le SRAS-CoV-24,5 et que l'immunité à médiation de cellules T est un corrélat plus fiable de la protection vaccinale que les titres d'anticorps chez les personnes âgées6, appuyant fortement la nécessité de déterminer la réponse des cellules T dans la conception du vaccin contre la COVID-19 et le dépistage auprès de la population.

Kenneth Kovan, président et directeur opérationnel de BioVaxys, a déclaré : « Ces études sur les êtres humains menées par le Dr Barrios nous donnent une confiance considérable dans l'approche CoviDTH, d'autant plus que nous préparons actuellement notre demande d'investigation du nouveau médicament (IND) pour l'étude de phase I/II prévue aux États-Unis. »

Le Dr Barrios est spécialiste en immunologie clinique à l'hôpital universitaire des Canaries, avec une orientation clinique sur l'histocompatibilité, les maladies auto-immunes et les allergies. Elle est également consultante senior en immunologie pour les maladies d'immunodéficience primaire. Son laboratoire est le laboratoire de référence pour la transplantation rénale de la province des Canaries en Espagne. Le Dr Barrios a obtenu son diplôme de médecine à l'Université La Laguna de Tenerife, en Espagne, et a effectué sa résidence en immunologie clinique à l'hôpital Puerta de Hierro. Elle a obtenu son doctorat en immunothérapie active dans les tumeurs à cellules B à l'Université autonome de Madrid, et a fait son post-doctorat en expression phagique de fragments d'anticorps à l'Université de Lund, en Suède.

Par souci de clarté, BioVaxys ne fait aucune déclaration explicite ou implicite selon laquelle elle a actuellement la capacité de traiter le virus SRAS-CoV-2.

1Un suivi à long terme de la réponse immunitaire cellulaire in vivo au SARS-CoV-2 au moyen d'un test cutané d'hypersensibilité de type retardé. Barrios Y, Sánchez-Machín I, Matheu V. Eur J Immunol 2021 51,S1, 338. Abstract P-0814 doi: 10.1002/eji.202170200

2The Beauty of Simplicity: Delayed-Type Hypersensitivity Reaction to Measure Cellular Immune Responses in RNA-SARS-Cov-2 Vaccinated Individuals.

Barrios Y, Franco A, Sánchez-Machín I, Poza-Guedes P, González-Pérez R, Matheu V. Vaccines (Bâle). 2021 Jun 1;9(6):575. doi: 10.3390/vaccines9060575.

3A Novel Application of Delayed-Type Hypersensitivity Reaction to Measure Cellular Immune Response in SARS-CoV-2 Exposed Individuals. Barrios Y, Franco A, Sanchez-Machin I, Poza-Guedes P, Gonzalez-Perez R, Matheu V.Clin Immunol. 2021 May;226:108730. doi: 10.1016/j.clim.2021.108730. Epub 2021 Apr 16.

4Sariol, A.; Perlman, S. Lessons for COVID-19 Immunity from Other Coronavirus Infections. J. Immun. 53, 248–263

5Tay, M.Z.; Poh, C.M.; Rénia, L.; Macary, P.A.; Ng, L.F.P. The trinity of COVID-19: Immunity, inflammation and intervention. Nat. Rev. Immunol. 2020,20, 363–374.

6Haq, K.; E McElhaney, J. Immunosenescence: Influenza vaccination and the elderly. Curr. Opin. Immunol. 29, 38–42

À propos de BioVaxys Technology Corp.

Basée à Vancouver, BioVaxys Technology Corp . ( www.biovaxys.com ) est une société de biotechnologie en phase clinique, enregistrée en Colombie-Britannique, qui développe des plateformes de vaccins viraux et oncologiques, ainsi que des immunodiagnostics. La société souhaite développer un vaccin contre le SRAS-CoV-2 en se fondant sur sa technologie de protéine virale hapténisée, et prévoit un essai clinique portant sur son vaccin autologue à base de cellules hapténisées utilisé conjointement avec des inhibiteurs de point de contrôle anti-PD1 et anti-PDL-1 qui seront d'abord mis au point pour le cancer des ovaires de stade III/stade IV. Un diagnostic (CoviDTH®) est également en cours de développement pour évaluer la présence ou l'absence d'une réponse immunitaire des cellules T au SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. BioVaxys a déposé deux brevets américains et deux demandes de brevet liées à son vaccin contre le cancer. Des demandes de brevet sont en cours d'examen concernant son vaccin contre le SARS-CoV-2 (COVID-19) et ses technologies diagnostiques. Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées au CSE sous le symbole boursier « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA: 5LB) et aux États-Unis (OTCQB: BVAXF).

