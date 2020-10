Une avalanche d'or pour les clients de Lohmann - la gamme DuploFLEX® de nouveau récompensée aux EFIA Awards

Chaque année, dans le cadre d'un dîner de gala, l'Association européenne de flexographie (EFIA) décerne des prix aux « best of flexo ». Avec ces prix, l'EFIA récompense l'excellence dans l'impression flexographique dans diverses disciplines et techniques. Lors du dîner de gala annuel « Industry Awards Gala Dinner », les lauréats sont récompensés pour la qualité de leurs produits, leurs innovations et leur excellence dans différentes catégories, et sont ainsi désignés comme les meilleurs dans leur domaine. Chaque année au mois de janvier, un jury indépendant, composé d'imprimeurs, de fournisseurs, de propriétaires de marques et de vendeurs reconnus par le secteur pour leur expertise professionnelle et commerciale, procède à l'évaluation des candidats.