Une balayeuse autonome de la start-up berlinoise est approuvée pour la voirie à Singapour

Importante étape franchie : ENWAY, le fabricant berlinois de logiciels de véhicules utilitaires autonomes, Bucher Municipal, le fabricant suisse de balayeuses, et d'autres partenaires qui testent le nettoyage autonome des rues à Singapour depuis 2019, contribuent aux efforts de Singapour en faveur de la mobilité écologique.

BERLIN, 15 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'Agence nationale de l'environnement (NEA) de Singapour lance des essais de balayeuses autonomes sur les voies publiques afin de rendre la cité-État plus propre et plus durable. La balayeuse compacte autonome « Donner », développée par un consortium dirigé par ENWAY et Bucher Municipal, a réussi le test d'homologation de l'Autorité des transports terrestres pour les véhicules autonomes utilisés sur les voies publiques.

« Donner » est basé sur le CityCat 2020ev entièrement électrique de Bucher Municipal. En coopération avec la Nanyang Technological University , Sembwaste Pte Ltd et Wong Fong Engineering Works (1988) Pte Ltd , l'équipe de Singapour a adapté la technologie ENWAY existante pour l'utiliser dans les domaines publics.

Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la NEA afin de stimuler l'innovation et la diffusion de la technologie et d'améliorer le secteur des services environnementaux. La technologie autonome de nettoyage des rues peut améliorer la productivité des opérations d'approvisionnement et optimiser l'utilisation des routes. Le projet est soutenu par le National Robotics Programme Office dans le cadre de la subvention Véhicules de services environnementaux autonomes pour Singapour.

Les balayeuses autonomes sont surveillées à distance au moyen d'un centre de téléopérations, où les itinéraires et les heures de nettoyage sont déterminés et ajustés si nécessaire. Pendant les essais, les balayeuses autonomes doivent avoir un conducteur de sécurité à bord pour respecter les protocoles d'exploitation stricts. Les essais sur les voies publiques seront effectués de manière progressive et évolueront vers des horaires réguliers au cours desquels la balayeuse autonome nettoiera en même temps que la circulation quotidienne.

Vous trouverez plus d'informations sur « Donner » dans notre fiche d'informations et plus d'informations sur le projet dans notre vidéo et dans le communiqué de presse de la NEA . Des photos sont disponibles dans notre espace presse .

À propos de ENWAY

ENWAY a été fondée à Berlin en 2017 et compte 35 employés à Berlin et à Singapour. L'entreprise a développé une plateforme technologique pour les machines autonomes de haute précision, avec lesquelles les balayeuses nettoient les rues, les usines ou les grands entrepôts de façon indépendante. Les véhicules réagissent dynamiquement aux changements et aux obstacles. ENWAY coopère avec des entreprises établies et intègre sa technologie d'exploitation autonome dans des machines existantes. Pour en savoir plus, visitez enway.ai .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1420922/ENWAY_Logo.jpg

Contact presse :

Stefanie Ullrich | Marketing et relations publiques

[email protected]

Tél. : +49 30 6293 8232

ENWAY GmbH a/s

The Drivery GmbH

Mariendorfer Damm 1

12099 Berlin, Allemagne

ENWAY Pte Ltd

160 Robinson Road #24-09

068914 Singapour

SOURCE ENWAY