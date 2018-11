Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle pour prévenir et contrôler le diabète

Il existe une relation bidirectionnelle entre la santé bucco-dentaire et le diabète: les personnes atteintes d'une maladie parodontale présentent un risque 20 à 30 % plus élevé de contracter le diabète

Les deux maladies sont hautement prévalentes: à l'échelle mondiale, plus de 415 millions de personnes souffrent de diabète, et 750 millions d'une maladie parodontale

SUNSTAR, une société de soins de santé holistiques, soutient la recherche sur le lien bidirectionnel entre la santé bucco-dentaire et le diabète depuis plus de 30 ans

Il existe effectivement une relation bidirectionnelle entre la santé bucco-dentaire et le diabète: les personnes atteintes d'une maladie parodontale présentent un risque 20 à 30 % plus élevé de contracter le diabète, et celles atteintes de diabète sont 1,5 fois plus susceptibles de contracter une maladie gingivale. La bonne nouvelle, c'est qu'une bonne santé bucco-dentaire chez les personnes atteintes de diabète peut contribuer à réduire les niveaux de glycémie. Ce n'est que l'un des liens puissants révélés par la campagne « Perio & Diabetes » que SUNSTAR et la Fédération européenne de parodontologie (EFP) lancent aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.

Environ 80 % des personnes de plus de 30 ans présentent une forme ou une autre de maladie gingivale (gingivite sous sa forme modérée et parodontite sous sa forme la plus grave). Cela correspond à 750 millions de personnes souffrant de problèmes de gencives à l'échelle mondiale. La situation n'est pas plus positive si l'on examine les données du diabète: à l'échelle mondiale, 415 millions de personnes souffrent de cette maladie, et on estime que 212 millions vivent avec un diabète non diagnostiqué.

En outre, ces deux maladies sont fortement liées. Pour une personne souffrant de ces deux maladies simultanément, le risque de développer des complications issues du diabète plus tôt est plus élevé, puisque les problèmes de gencives sont des maladies inflammatoires qui augmentent l'inflammation générale dans le corps. Cela a pour conséquence d'accroître la résistance à l'insuline, et entraîne un contrôle de la glycémie moins bon. De ce fait, les deux maladies empirent, et sont plus difficiles à contrôler.

Comment prévenir les maladies gingivales ?

D'après les experts, parmi les premiers signes d'une maladie gingivale figurent les gencives rouges ou enflées, les saignements ou les traces de sang après le brossage, des dents paraissant plus longues et des espaces accrus entre les dents. Que certains de ces signes soient détectés ou pas, les recommandations de soins bucco-dentaires basiques sont d'aller chez le dentiste deux fois par an, de se brosser les dents deux fois par jour, et de porter une attention particulière au brossage interdentaire. Comme l'expliquent les experts de SUNSTAR, l'hygiène interdentaire nettoie 85 % de la bouche, tandis que le brossage des dents n'en nettoie que 60 %.

Le Dr Marzia Massignani, responsable principale des affaires scientifiques et des communications institutionnelles chez SUNSTAR, a déclaré : « Le diagnostic précoce du diabète et des maladies parodontales est essentiel si nous voulons améliorer la prévention et le traitement. Il est donc vital de sensibiliser le public à cette relation existante, et de fournir des outils utiles aux patients, aux professionnels et aux personnes à risque. »

En conséquence, SUNSTAR soutient également la recherche pionnière dans ce domaine qui vise à détecter le diabète et les conditions pré-diabétiques non diagnostiqués dans les cabinets dentaires. Le principal objectif est d'établir un protocole qui aide les professionnels de soins bucco-dentaires à identifier les signes du diabète chez leurs patients atteints de problèmes de gencives. L'autre objectif est d'aider à améliorer la coordination avec les médecins afin de détecter et de traiter ce problème mondial plus tôt. Ce projet est mené par l'Université complutense de Madrid et soutenu par la Société espagnole de parodontie et d'osséointégration (SEPA).

Plus de 30 ans de soutien à la recherche sur la relation entre la santé bucco-dentaire et le diabète

Cette société de soins de santé holistiques n'est pas nouvelle dans le domaine de la santé bucco-dentaire et du diabète. SUNSTAR promeut et soutient la recherche depuis plus de 30 ans en raison de l'histoire personnelle qui lie la famille Kaneda au diabète. Kunio Kaneda, le fondateur de SUNSTAR, est décédé à la cinquantaine d'une complication liée au diabète. En 1986, la société a organisé le SUNSTAR Portside Symposium, où Hiroo Kaneda, fils de Kunio, souleva la question d'un possible lien entre les maladies parodontales et systémiques. Souffrant des deux maladies, il a eu l'intuition qu'elles étaient connectées d'une manière ou d'une autre. Cela a été la première étape vers la reconnaissance de la relation entre la santé bucco-dentaire et la santé globale.

Depuis, par l'intermédiaire de la Sunstar Foundation, la société contribue à la recherche et à la sensibilisation concernant la relation bidirectionnelle entre la santé bucco-dentaire et la santé globale, en particulier sur les maladies parodontales et le diabète. Dans le cadre du projet #ThePerioLink, SUNSTAR donne également de la visibilité aux nombreux impacts d'une mauvaise santé bucco-dentaire, allant du cancer aux performances sportives.

