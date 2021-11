Une bourse de recherche innovante de 250 000 € sur la nutrition parentérale est attribuée par Fresenius Kabi

Le lauréat de cette année est le professeur Stefan Schaller , M.D., de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, en Allemagne, pour son étude intitulée « Improved muscle metabolism by combination of muscle activation and protein substitution » (« Amélioration du métabolisme musculaire par la combinaison de l'activation musculaire et de la substitution protéique »). Cette étude de pointe vise à explorer l'effet de la substitution protéique avant et après une mobilisation précoce et ciblée dans la phase aiguë d'une maladie grave. L'annonce a été faite lors du congrès de la Société européenne de nutrition clinique et de métabolisme (ESPEN).

Lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix, le professeur Schaller a déclaré : « Après avoir travaillé pendant longtemps sur cette proposition de recherche, mon équipe de recherche et moi-même sommes ravis de pouvoir maintenant mener l'étude, et je suis très reconnaissant à la généreuse subvention de Fresenius Kabi. Je suis très optimiste quant à l'impact que cet essai aura sur la thérapie nutritionnelle dans les soins intensifs. »

Le professeur Schaller a pris part au programme aux côtés de 18 autres participants du monde entier, dont des représentants d'Afrique, d'Asie, d'Australie, d'Europe, de Nouvelle-Zélande et d'Amérique du Nord et du Sud. Après quatre sessions de formation, les participants ont présenté leurs propositions de recherche à un comité scientifique international indépendant, composé de cinq experts de premier plan : le professeur Mette Berger, Suisse ; le professeur Olav Rooyackers, Suède ; le professeur Tim Friede, Allemagne ; le professeur Robert Martindale, États-Unis ; et le professeur Ho-Seong Han, Corée du Sud. Le comité a été impressionné par le niveau de qualité de toutes les propositions, ce qui a rendu le choix du gagnant extrêmement difficile.

Le Dr Jos Simons, vice-président exécutif de Fresenius Kabi, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de pouvoir attribuer cette bourse de recherche au professeur Schaller. Tant le comité scientifique que Fresenius Kabi ont été stupéfaits par sa proposition et l'impact positif qu'elle aura sur la pratique clinique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que le professeur Schaller puisse commencer cette étude clinique. »

Il s'agit de la deuxième bourse de recherche JUMPstart d'une valeur de 250 000 €. Le premier programme de 19 participants s'est achevé en 2019, et la subvention avait été attribuée à la diététicienne Lizl Veldsman, de l'hôpital académique Tygerberg au Cap, en Afrique du Sud.

Avec le programme d'éducation et la bourse de recherche JUMPstart, Fresenius Kabi soutient la prochaine génération d'experts cliniques qui contribueront à l'avancement de la thérapie nutritionnelle chez les patients gravement malades.

Fresenius Kabi est une entreprise mondiale de soins de santé spécialisée dans les médicaments et les technologies de perfusion, de transfusion et de nutrition clinique qui sauvent des vies. Les produits et services de la société sont utilisés pour aider à soigner les patients atteints de maladies graves et chroniques. Le portefeuille de produits de Fresenius Kabi comprend une gamme complète de médicaments génériques administrés par voie intraveineuse, de thérapies par perfusion et de produits de nutrition clinique, ainsi que les dispositifs permettant d'administrer ces produits. Dans le domaine des biosimilaires, Fresenius Kabi se concentre sur les maladies auto-immunes et l'oncologie. En 2019, le premier produit biosimilaire de Fresenius Kabi a été lancé. Au sein de la médecine transfusionnelle et des thérapies cellulaires, Fresenius Kabi propose des produits pour la collecte de composants sanguins et les thérapies extracorporelles.

Avec sa philosophie d'entreprise « prendre soin de la vie », la société s'engage à mettre les médicaments et technologies essentiels entre les mains des personnes qui aident les patients et à trouver les meilleures réponses aux défis auxquels ils sont confrontés.

Fresenius Kabi emploie environ 40 500 personnes dans le monde entier. En 2020, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 7,0 milliards d'euros. Fresenius Kabi AG est une filiale du groupe de soins de santé Fresenius SE & Co. KGaA.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fresenius-kabi.com

Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, par exemple les changements dans les conditions commerciales, économiques et concurrentielles, les réformes réglementaires, les résultats des essais cliniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux litiges ou aux procédures d'enquête et la disponibilité des financements. Fresenius Kabi ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué.

Conseil d'administration : Michael Sen (président), Marc Crouton, John Ducker, Dr. Oskar Haszonits, Dr. Christian Hauer, Dr. Michael Schönhofen, Gerrit Steen

Président du Conseil de surveillance : Stephan Sturm

Siège social : Bad Homburg, Allemagne

Registre du commerce : Amtsgericht Bad Homburg - HRB 11654

Emese Kamp

PINK CARROTS Communications GmbH

Adresse mail : [email protected]

Téléphone : +49 69 4272614-141

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693173/Fresenius_Kabi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1655430/Fresenius_Kabi_Logo.jpg

Related Links

https://www.fresenius-kabi.com



SOURCE Fresenius Kabi