Une capacité de 10 GW pour une valeur de sortie de 450 millions de dollars ! Antaisolar agrandit son parc industriel au Fujian, en Chine

Le parc industriel Antaisolar prévoit une superficie de 240 acres qui sera construite en deux phases. Le premier projet couvre une zone de 97 acres et 70 000 mètres carrés d'usine et d'entrepôt. La deuxième phase s'étend sur 143 acres et prévoit la construction de 144 000 mètres carrés de nouvelles usines, de bureaux, de dortoirs, de centres logistiques et de centres de recherche et développement, principalement utilisés pour la production de suiveurs solaires, de systèmes de montage et PVIB, etc. La production annuelle des produits devrait atteindre 10 GW après leur mise en service. Antaisolar considère la recherche et le développement comme le cœur de la compétitivité d'une entreprise technologique. L'usine nouvellement construite servira également à la recherche sur l'aluminium haute performance et l'intelligence artificielle.

Parallèlement à la croissance de ses activités, Antaisolar s'efforce d'augmenter sa capacité d'approvisionnement en permanence. En comptant le parc industriel en construction au Fujian, Antaisolar dispose de six bases de production dans le monde (Fujian, Tianjin, Jiangsu, Indonésie, Turquie et Inde), ce qui lui permet d'atteindre une importante capacité de production et une livraison rapide aux quatre coins du monde. Afin de promouvoir un avenir sans carbone et de contribuer à un monde vert, Antaisolar continue de fournir des produits de qualité supérieure. Parallèlement, au fur et à mesure de l'expansion de la société, Antaisolar n'oublie pas de rendre service à la société et de promouvoir le développement économique des régions concernées.

