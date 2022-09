Une collaboration clé entre Eastman et Ethicon pour promouvoir un avenir circulaire dans le secteur de l'emballage médical

Les matériaux Eastman Renew seront utilisés par Ethicon dans le cadre d'une initiative de pointe visant à réduire les déchets plastiques dans le secteur de la santé

KINGSPORT, Tennessee, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eastman ( NYSE: EMN) a annoncé un accord avec Ethicon*, une société de Johnson & Johnson MedTech**, pour la fourniture de matériaux Eastman Renew destinés à l'emballage stérile de ses dispositifs médicaux. Il s'agit d'une étape majeure pour contribuer à la réduction des déchets dans le système de santé et à un avenir circulaire. Avec cet accord, Ethicon devient la première entreprise de soins de santé à utiliser des matériaux Eastman Renew de qualité médicale pour l'emballage de ses produits.

Ethicon to source Eastman Renew materials for its medical device sterile-barrier packaging to help reduce plastic waste in healthcare.

« Les entreprises ont travaillé en étroite collaboration pour tracer la voie vers la création d'un avenir circulaire pour l'emballage des dispositifs médicaux, en favorisant le détournement des décharges et en réduisant les émissions de carbone », a déclaré Scott Ballard, président de la division plastique d'Eastman. « Grâce à nos technologies de recyclage moléculaire, nous pouvons améliorer la durabilité des produits qui sont la marque de la sécurité et de la performance dans les soins de santé depuis des décennies. »

Bénéficiant des technologies innovantes de recyclage moléculaire d'Eastman, Ethicon utilisera le copolyester Eastar™ Renew 6763 pour son emballage à barrière stérile pour dispositifs médicaux. On ne peut pas distinguer le copolyester Eastar Renew 6763 de l'Eastar™ 6763, avec la même durabilité, la même sécurité et les mêmes performances sur lesquelles s'appuient les entreprises de dispositifs médicaux depuis des décennies. La seule différence est qu'en s'approvisionnant en Eastar Renew, les entreprises peuvent certifier que les déchets plastiques sont écartés des décharges et servent à produire de nouveaux emballages. Grâce à cet accord, l'objectif est de recycler un volume de déchets égal à 25 % du poids total des emballages produits - avec la possibilité d'augmenter ce volume jusqu'à 50 % d'ici la fin de 2023.*** Cet engagement est soutenu par la certification ISCC PLUS d'Ethicon, décernée par l'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), qui retrace l'approvisionnement durable en matières premières.

Il s'agit d'un premier pas important vers la circularité des emballages médicaux. Des collaborations stratégiques comme celle-ci contribueront à faire évoluer le secteur, en tirant parti du recyclage moléculaire pour augmenter les taux de recyclage et catalyser une économie circulaire pour les soins de santé.

Les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman sont très prometteuses pour aider les entreprises du secteur de la santé à améliorer leur profil de durabilité. En raison des exigences strictes en matière de pureté et de transparence, il est impossible d'utiliser des matériaux recyclés mécaniquement dans les applications de soins de santé. Les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman offrent une voie vers la réduction des déchets plastiques pour l'industrie. Grâce à la décomposition des déchets en leurs éléments constitutifs moléculaires, qui sont impossibles à distinguer des matériaux vierges, elles peuvent être utilisées pour créer des polymères de haute performance adaptés à l'industrie médicale. Et comme ces technologies utilisent les déchets plastiques comme matière première, elles laissent les ressources fossiles dans le sol et entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Visitez eastman.com/circular pour plus d'informations sur les efforts d'Eastman en matière d'économie circulaire et sur les matériaux Eastman Renew.

*Ethicon représente les produits et services d'Ethicon, Inc. et d'Ethicon Endo-Surgery, LLC et de certaines de leurs filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. **Johnson & Johnson MedTech comprend les activités de chirurgie, d'orthopédie, de vision et de solutions interventionnelles au sein du segment MedTech de Johnson & Johnson. ***Le contenu recyclé est obtenu en attribuant les déchets plastiques recyclés aux matériaux Eastman Renew à l'aide d'un processus de bilan massique certifié par l'ISCC.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une vaste gamme de produits que l'on retrouve dans des articles utilisés quotidiennement. Soucieuse d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour leur fournir des produits et des solutions innovants, tout en s'engageant à respecter la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plates-formes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications distinctes pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.eastman.com .

Contact pour les médias :

Eastman

Jacob Teetzmann

Tombras

[email protected]

+1 423.494.3673

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902308/Eastman_Ethicon_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

SOURCE Eastman