Une conversation avec les ingénieurs de Dreame : Les mythes de la R&D sur la technologie de super-évitement d'obstacles du Dreame Bot L10 Pro dévoilés

Dreame Bot L10 Pro, un robot aspirateur et serpillère de pointe, conçu pour répondre aux principales préoccupations des consommateurs : rendre le robot plus intelligent afin qu'il puisse reconnaître et éviter les obstacles à tout moment et réaliser un nettoyage totalement exempt d'assistance manuelle.

Le système de navigation LiDAR précis et la technologie d'évitement d'obstacles du modèle peuvent empêcher le robot de s'empêtrer dans des fils électriques ou d'être bloqué par des objets tels que des pantoufles ou des chaussettes. Dans ce cas, comme pour la majorité des autres aspirateurs robots du marché, une assistance manuelle est nécessaire pour sauver le robot avant que la batterie ne s'épuise.

« Dreame Bot L10 Pro optimise la technologie laser intelligente avec la coordination de l'algorithme SLAM développé par Dreame pour réaliser une technologie d'évitement d'obstacles 3D de haute précision », a présenté Walter Lv, ingénieur principal chez Dreame. « Pour l'instant, il peut reconnaître efficacement les objets de plus de 3 mm et les éviter de manière sélective en analysant davantage la longueur et la largeur. »

Le système de navigation LiDAR du Dreame Bot L10 Pro réalise un balayage de 2 080 points par seconde pour cartographier la pièce et améliorer l'efficacité du nettoyage. Il dispose d'un taux de précision d'évitement d'obstacles deux fois supérieur à celui des autres aspirateurs robots, ce qui réduit également les collisions et les dommages causés aux meubles, tout en soulignant sa forte puissance d'aspiration de 4 000Pa pour s'occuper de la poussière et des saletés tenaces cachées profondément dans les tapis avec grâce et facilité.

« Nous espérons libérer les gens d'un travail répétitif et inefficace. L'un de nos objectifs est que chacun de nos ingénieurs se mette directement en contact avec 100 de nos utilisateurs pour mieux comprendre ce dont ils ont réellement besoin », a déclaré Yu Hao, fondateur et PDG de Dreame.

Doté de capacités d'évitement d'obstacles 3D de haute précision, d'un système de navigation LiDAR révolutionnaire et d'une puissance d'aspiration robuste de 4000Pa, le Dreame Bot L10 Pro devrait être disponible sur Amazon et AliExpress en mai.

Dreame lancera également deux robots intelligents dans le courant de l'année : le Dreame Bot Z10 Pro, un aspirateur et une serpillière intelligents 2-en-1 équipés d'un socle de vidange qui permet l'élimination automatique des saletés, et le Dreame Bot W10, un modèle solide offrant une expérience de nettoyage mains libres avec des capacités de nettoyage efficace et d'auto nettoyage de la serpillière.

