Une délégation de Qingdao organise une série d'événements promotionnels à Hambourg, en Allemagne, afin de présenter la ville de Qingdao comme un pôle de vitalité

L'exposition a présenté 102 photos dans des espaces thématiques portant sur l'ouverture de la ville de Qingdao, sa modernité, sa vitalité et sa mode, et dépeignant l'économie, la culture, la société, la technologie, le paysage naturel et les modes de vie locaux de la ville. Composées avec soin, ces photos uniques ont suscité une grande attention et se sont attiré les éloges du public local. Située sur la côte est de la Chine, Qingdao est une ville importante du Shandong, l'une des principales provinces chinoises en termes de croissance économique, de culture et de population. Qingdao est également une ville côtière ouverte du nord de la Chine possédant d'abondantes ressources culturelles, l'une des principales villes côtières du pays, une ville balnéaire réputée pour ses attractions touristiques, une ville portuaire internationale, et l'une des plus célèbres villes du pays de par la richesse de son histoire et de sa culture. Jouissant d'une croissance économique solide, d'une longue histoire et de paysages naturels exceptionnels, Qingdao affiche une singularité et une vision qui l'ont rendu célèbre pour son ouverture, sa modernité, sa vitalité et sa mode.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'inauguration de l'exposition a été célébrée par la projection d'une vidéo présentant Qingdao comme ville chinoise d'exception et l'interprétation de chansons allemandes et chinoises mondialement connues par un pianiste allemand de renom. Plusieurs invités ont prononcé des allocutions au cours de l'événement, dont Du Xiaohui, consul général de Chine à Hambourg, et Lance Newman, directeur commercial du conseil d'administration de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Les intervenants ont salué l'exposition et les réalisations de Qingdao en matière de développement urbain sous divers angles et ont appelé de leurs vœux une collaboration plus étroite entre Hambourg et la ville chinoise. Zhu Hua, secrétaire général du comité municipal de Qingdao, a présenté en détail le développement urbain de Qingdao et a invité les Hambourgeois de tous les horizons à visiter la ville, en tant que touriste ou investisseur. La cérémonie d'ouverture a également été l'occasion de lancer le projet European Business Bus Qingdao.

Dans le cadre de la série d'événements promotionnels organisés en Israël et en Allemagne, la délégation de Qingdao a rendu visite à des organisations locales du monde des affaires, du tourisme et de la culture et a organisé des événements visant à présenter Qingdao comme une ville d'ouverture, de modernité, de mode et de vitalité. Toutes origines confondues, Qingdao vous invite à venir découvrir sa ville, que ce soit dans le cadre d'un séjour touristique ou à la recherche d'opportunités commerciales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923731/Qingdao_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923732/Qingdao_2.jpg

SOURCE Information Office of Qingdao Government