Une enquête de Loftware révèle que l'étiquetage sur le cloud deviendra un enjeu majeur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales modernes

73 % des entreprises pensent que le cloud sera la méthode privilégiée pour l'étiquetage des applications au cours des trois prochaines années

PORTSMOUTH, New Hampshire, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Près des trois quarts (73 %) des entreprises pensent que le cloud sera la méthode privilégiée pour l'étiquetage des applications au cours des trois prochaines années, selon un rapport annuel publié aujourd'hui par Loftware , la plus grande société mondiale de logiciels spécialisée dans les solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations. En comparaison, seuls 50 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise était susceptible d'adopter une solution basée sur le cloud il y a un an.

Le rapport mondial (« Top 5 Trends in Labeling and Packaging Artwork 2022 »), qui s'appuie sur les observations de près de 1 000 professionnels de 55 pays, a révélé un changement significatif dans l'attitude des entreprises à l'égard de la technologie cloud au cours des 12 derniers mois. En raison de la pandémie de COVID-19 et de la récente crise de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises reconnaissent maintenant que l'étiquetage n'est plus une nécessité tactique, mais un catalyseur pour la croissance des entreprises et les opérations de la chaîne d'approvisionnement agile.

La majorité des chefs d'entreprise interrogés (90 %) reconnaissent que la normalisation et la centralisation de l'étiquetage les aideront à suivre le rythme de la croissance de l'entreprise, tandis que plus de huit entreprises sur dix (84 %) ont cité les économies de coûts et la conformité comme des avantages clés de l'introduction d'une solution d'étiquetage moderne. Alors que 42 % des entreprises ont déclaré avoir déjà migré vers le cloud pour leurs applications métier, plus de la moitié d'entre elles risquent d'être à la traîne par rapport à leurs pairs.

« Lorsque nous parlons à nos clients et à nos partenaires, il est clair qu'un sujet est au centre des préoccupations : l'adoption du cloud. Les entreprises avant-gardistes voient l'opportunité. Il existe un énorme potentiel d'expansion, de normalisation des pratiques et, finalement, d'amélioration dans l'ensemble de l'entreprise. Les entreprises qui peuvent se réorienter efficacement et adopter de nouveaux plans pour maintenir leurs activités auront un avantage concurrentiel et se prépareront au succès futur », a déclaré Josh Roffman, vice-président principal du marketing et de la gestion des produits chez Loftware.

Le rapport a également révélé que la COVID-19 devrait avoir un impact durable sur la façon dont les entreprises mènent leurs activités. La hausse continue des achats en ligne s'accompagne d'un regain d'intérêt pour l'étiquetage et l'emballage afin de s'adapter à l'augmentation de l'emballage et de l'expédition à mesure que les consommateurs s'éloignent de la vente au détail traditionnelle et des achats dans les établissements physiques. Cette tendance a été mise en évidence dans l'enquête de Loftware, avec près de la moitié (43 %) des personnes interrogées qui s'attendent à ce que leur organisation adopte davantage un modèle d'entreprise de type e-commerce en conséquence directe de la pandémie.

De plus, 63 % des entreprises ont indiqué que la réduction des coûts et les économies opérationnelles sont devenues plus importantes pour leur entreprise en raison de la COVID-19. Par ailleurs, le passage au travail dispersé ne devrait pas s'estomper de sitôt et pourrait durer longtemps après la pandémie. Par conséquent, de plus en plus d'entreprises investissent dans des technologies basées sur le cloud qui permettent aux employés de travailler, de collaborer et de contribuer même lorsqu'ils ne sont pas sur site. Cela a été soutenu par 57 % des personnes interrogées qui ont déclaré qu'il est important d'imprimer des étiquettes à distance pour permettre leurs activités commerciales.

« Les modèles d'entreprise changent. Si 2021 a été l'année où le monde a appris l'importance des chaînes d'approvisionnement mondiales agiles, cette année sera dominée par la nécessité de s'adapter à ces nouvelles réalités. Les entreprises du monde entier sont aux prises avec des contraintes de main-d'œuvre, des congestions portuaires, des pénuries de conducteurs et des ruptures de matières premières, pour n'en citer que quelques-unes. C'est pourquoi il est essentiel que les chefs d'entreprise réfléchissent différemment aux processus, aux opérations et aux chaînes d'approvisionnement pour assurer la prospérité », a ajouté Josh Roffman.

Télécharger le rapport complet : Top 5 Trends: Labeling & Packaging Artwork 2022

À propos de Loftware

Loftware est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware peut se targuer de plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et les vêtements.

Contact pour les médias :

Laura Hindley, responsable des relations publiques et du contenu chez Loftware : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg

SOURCE Loftware, Inc.