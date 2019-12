Une entreprise chinoise inaugure l'Ère de la grande économie collaborative, ToJoy ouvrant son siège pour la région EMEA-Est

Durant cet événement, ToJoy a annoncé l'ouverture officielle de son siège pour la région EMEA-Est. Pour donner corps aux concepts de « grand partage », ToJoy a organisé la première Foire mondiale des licornes, à laquelle nombre d'entreprises et d'entrepreneurs ont été conviés pour participer au développement et à la coopération relatifs aux entreprises mondiales.

ToJoy étend son empreinte sur le marché mondial en inaugurant le siège de la région EMEA Est

Le 28 novembre (heure locale), l'ouverture du siège de la région EMEA-Est de ToJoy a été officiellement annoncée à Vienne. Lu Junqing, Président du Conseil d'administration de ToJoy ; Ge Jun, PDG mondial de ToJoy ; Boris Tadić, Président de ToJoy EMEA-Est et ancien Président de la Serbie ; Yves Leterme, Président de ToJoy EMEA-Ouest et ancien Premier ministre de la Belgique ; José María Figueres, Président de ToJoy Amérique latine et ancien Président du Costa Rica ; Han Wei, Coprésident de ToJoy ; Sun Chunmei, Représentant en chef de ToJoy en Europe ; Tomislav Nikolić, PDG de ToJoy EMEA-Est ; et Lu Xingyu, Ambassadeur de bienfaisance de l'AMEC, ont assisté à l'événement.

En la présence d'une myriade de célébrités et de personnalités du monde politique et économique et des médias chinois et internationaux, ces participants se sont réunis pour aborder sur le fond la promotion du développement et de la coopération des entreprises du monde entier.

Lors de l'inauguration, Lu Junqing, le Président du Conseil d'administration de ToJoy, a passé en revue les réalisations de ToJoy et les enseignements tirés de ces 28 dernières années. Il a souligné que le lancement de ToJoy EMEA-Est révolutionne les plans de développement mondial de ToJoy. À l'avenir, ToJoy s'inscrira dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route », donnant encore plus d'éclat à son histoire sur la scène commerciale internationale.

Selon Ge Jun, le PDG mondial de ToJoy, le lancement de ToJoy EMEA-Est établit un nouveau jalon dans la stratégie mondiale de l'entreprise, car ToJoy servira de point de jonction entre les entreprises chinoises et les milieux d'affaires internationaux ; ce sera une importante plateforme d'appui permettant aux entreprises chinoises de s'internationaliser et aux entreprises étrangères d'accéder au marché chinois. ToJoy fait siens les principes de « La grande économie collaborative », donnant les moyens aux entreprises mondiales et créant de concert un avenir commercial durable.

Pour sa part, Boris Tadić, le Président de ToJoy EMEA-Est et ancien Président de la Serbie, a souligné que le lancement de ToJoy EMEA-Est inaugure incontestablement un nouveau modèle d'autonomisation des entreprises mondiales à travers la collaboration entre ToJoy et les entreprises d'Europe de l'Est. En étendant sa plateforme mondiale d'autonomisation des entreprises, ToJoy renforce son schéma stratégique international. D'un point de vue plus général, il s'agit d'un exemple réussi d'expansion à l'étranger d'une entreprise chinoise et d'une étape importante pour l'économie collaborative reliant le marché chinois au reste du monde, nonobstant les prévisions pessimistes concernant l'économie mondiale.

À l'heure actuelle, ToJoy dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, en Amérique latine et en Europe de l'Est et de sièges dans des grandes métropoles comme New York, Paris, Hong Kong, Mexico et Vienne, sachant que des bureaux au Japon et en Inde sont dans leur phase préparatoire.

Le succès de la première Foire mondiale des licornes préfigure un coup d'accélérateur de ToJoy au niveau mondial

ToJoy a ouvert le champ des possibles aux entrepreneurs du monde entier à travers la première Foire mondiale des licornes, intégrant les entreprises étrangères dans sa plateforme mondiale d'autonomisation des entreprises, tout en présentant des licornes chinoises actuelles et en devenir aux milieux d'affaires étrangers.

Poursuivant l'objectif de « donner les moyens aux entreprises et de diffuser le bonheur », Ge Jun, le PDG mondial de ToJoy a révélé que la première Foire mondiale des licornes entend écarter les obstacles relatifs à la communication et à la coopération entre licornes chinoises actuelles et en devenir et le reste du monde. Cela signifie partager les ressources, l'expérience et les relations mondiales pour une prospérité partagée et une coopération mutuellement bénéfique entre entreprises mondiales.

Au cours de la première Foire mondiale des licornes, des projets fer-de-lance chinois comme Hanbond, Zhuge Academy, Orich Medical et Chateau Daymore ont été présentés aux milieux d'affaires internationaux, recevant un accueil chaleureux des entrepreneurs et des investisseurs. En parallèle, des champions étrangers comme IFLY, ANVIO VR, Fun Academy et Texible se sont lancés sur le marché chinois.

Depuis des années, ToJoy s'attache à créer une plateforme d'échange, de coopération et d'autonomisation des licornes mondiales, accueillant plus de 300 sessions de la Foire des licornes chinoises sur le thème de la cocréation, du partage et des débouchés mutuellement bénéfiques. Cela signifie intégrer les options commerciales, l'expérience et les rapports aboutissant au développement commun et à une victoire partagée grâce à la force collective, à des fonds levés pour des projets prometteurs et des projets de qualité présentés aux investisseurs.

En s'internationalisant et en étendant son schéma commercial par le lancement de ToJoy EMEA-Est et en accueillant la première Foire mondiale des licornes, ToJoy applique son concept de « grand partage » par des mesures concrètes, faisant écho à l'essence même de l'AMEC.

L'objectif stratégique de « double réduction de 50 % » - à savoir une réduction de 50 % de la consommation de ressources et de la main d'œuvre requise -, a été mentionné pour la première fois lors de la conférence de lancement de l'AMEC. ToJoy est l'un des premiers à appliquer ce concept. À titre d'exemple, ToJoy a mis en place depuis 2016 un horaire de travail « 4 x 6 », autrement dit, ses employés travaillent quatre jours par semaine et six heures par jour, ce qui a eu pour résultat d'améliorer nettement la productivité au travail et les rendements commerciaux de l'entreprise, tout en libérant du temps à ses employés.

Du lancement de ToJoy EMEA-Est à la première Foire mondiale des Licornes, en passant par le parrainage de l'AMEC et l'application concrète du concept de « grand partage », ToJoy annonce l'Ère de la grande économie collaborative par des mesures réelles dans le cadre de la mondialisation, conférant des avantages qui se prolongeront aux générations à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038860/ToJoy_EMEA_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038861/ToJoy_EMEA_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038862/ToJoy_EMEA_3.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.