Une entreprise londonienne spécialisée dans la citoyenneté constate que les Africains se tournent vers la double citoyenneté pour leur sécurité

LONDRES, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- La pandémie de coronavirus a frappé l'Afrique australe plus durement que toute autre région du continent. Avec une nouvelle variante, des hausses d'impôts et un taux de criminalité élevé, les entreprises de seconde citoyenneté comme CS Global Partners ont enregistré une augmentation des demandes de renseignements en provenance du continent. Une récente enquête menée par le conseil en Afrique a révélé que 37 % des personnes envisageant une seconde citoyenneté considéraient la sûreté et la sécurité comme l'une des principales raisons de demander une double citoyenneté.

Bien qu'il existe d'autres voies vers une seconde citoyenneté, comme la naturalisation et l'ascendance, la citoyenneté par l'investissement est la voie la plus rapide et la plus efficace pour les hommes d'affaires pressés. Le concept est né en 1984 dans les Caraïbes, dans la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis. Le pays est classé « Platinum Standard » dans le secteur de l'immigration d'investissement en raison de sa diligence raisonnable et de la rapidité de traitement des demandes malgré une pandémie.

Jane Gordon, de CS Global Partners, qui est basée en Afrique du Sud, a déclaré sur un podcast sur la citoyenneté par l'investissement que lorsqu'il s'agit d'investir dans une seconde citoyenneté, les Sud-Africains veulent un style de vie qui leur convient déjà. La citoyenneté par des programmes d'investissement comme celui de Saint-Christophe-et-Nevis « semble être la version parfaite d'une maison où nous n'avons pas les problèmes auxquels les Sud-Africains sont parfois confrontés. »

Le besoin de mobilité des entreprises est également lié à la sûreté et à la sécurité, qui sont un autre facteur de motivation pour les Africains à la recherche d'une seconde citoyenneté. Dans un monde où la notion de travail à distance gagne en importance et sera probablement une tendance à long terme, « vous n'avez pas besoin d'être retenu dans un bureau », a déclaré Jane Gordon. Les Sud-Africains veulent avoir la possibilité de choisir leur lieu de travail, a-t-elle ajouté.

Actuellement, dans le cadre du Fonds de croissance durable des îles doubles, les candidats peuvent bénéficier d'une offre prolongée à durée limitée. Après avoir passé le processus de contrôle obligatoire, pour 150 000 dollars, une famille de quatre personnes peut obtenir la citoyenneté à vie, ce qui lui permet de voyager sans visa et avec un visa à l'arrivée vers 156 destinations, y compris les principaux centres d'affaires d'Europe et d'Asie.

Les candidats n'ont pas besoin de se rendre à Saint-Christophe-et-Nevis pour faire leur demande, ni de s'y rendre par la suite. Avec la deuxième citoyenneté de Saint-Christophe-et-Nevis, les candidats retenus peuvent affirmer avec fierté qu'ils appartiennent à une nation démocratique politiquement stable qui protège les droits de ses citoyens.

