Une équipe spécialisée dans le commerce international rejoint Crowell & Moring à Bruxelles.

Akritidis devient partenaire de Crowell & Moring, après un poste chez DWF, où il dirigeait la pratique du Commerce International et de l'OMC comme Directeur Associé du bureau de Bruxelles. Avant ça, il dirigeait la pratique du commerce Intra-Européen dans deux autres grands cabinets juridiques. De plus, Lorenzo Di Masi, un ancien Associé Principal de Crowell & Moring annonce son retour dans l'entreprise avec Akritidis. Ces deux dernières années, le duo a travaillé en étroite collaboration sur des enquêtes Européennes, les affaires douanières et réglementaires.

Akritidis apporte à Bruxelles environ trente ans d'expérience de conseils clients en particulier sur les enquêtes commerciales de défense, les questions douanières, les problèmes de barrières commerciales/d'accès au marché, les sanctions commerciales/les contrôles sur les exportations et les enquêtes Européennes anti-fraude dirigées par OLAF, le Bureau Européen de Lutte Anti-Fraude. Il est immanquablement reconnu par Chambers & Partners et Legal 500 dans ces domaines. Akritidis conseille également ses clients sur le marché publique Européen et sur les contestations d'offres, sur les lois de la concurrence Européennes, les problèmes internes au marché Européen, et est un plaideur expérimenté devant les Tribunaux de l'Union Européenne au Luxembourg. Il conseille également les entreprises internationales sur leurs négociations avec les institutions Européennes, les gouvernements Européens et Asiatiques et les représente devant les autorités et bureaux d'investigations spécialisées en commerce international.

« Vassilis a une réputation bien établie et une expérience avérée pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes de commerce international les plus urgents, » déclare Philip T. Inglima, Président de Crowell & Moring. « Il rejoint l'entreprise alors que notre empreinte à l'internationale se développe de façon stratégique et que notre capacité à conseiller des clients internationaux dans des domaines clés de cet environnement dynamique des affaires s'améliore. Avoir Vassilis et son équipe en Europe sera un énorme bénéfice pour nos clients. »

Akritidis a conseillé des entreprises, des associations professionnelles et des gouvernements, qu'ils soient dans les pays Membres de l'Union Européenne, ou n'importe où dans le monde : en Inde, Chine, Brésil, Thaïlande, Taïwan, Croatie, Russie, Ukraine, Corée, Turquie, Émirats Arabes Unis et aux États-Unis. Il a pris en charge 10 enquêtes devant la Commission Économique Eurasiatique de Moscou au cours desquelles, il représentait des défendeurs Asiatiques. Ses clients travaillent dans divers secteurs tels que l'acier, les produits chimiques, la technologie, le transport, la défense et l'aérospatial, l'agriculture et la nourriture.

« Vassilis et son équipe sont un ajout formidable à notre bureau de Bruxelles, » déclare Kristof Roox, partenaire co-gérant du bureau de Bruxelles. « Crowell & Moring a équipe incroyable spécialisée en commerce international et ce nouvel ajout nous permet d'élargir notre spectre d'action et de servir nos clients à travers l'Europe, la Russie et l'Asie. Cette équipe très expérimentée est également capable de gérer des problèmes tels que l'impact du Brexit ou des guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, nous plaçant en position de force pour conseiller notre base de clients en constante expansion. »

« Tenant compte des élections à venir aux États-Unis et le Brexit en Europe, les conseils commerciaux sont de plus en plus nécessaires, » explique Nicole Janigian Simonian, co-directrice du Groupe de Commerce International de Crowell & Moring. « L'arrivée de Vassilis et Lorenzo renforce nos capacités commerciales en Europe, créant une forte équipe transatlantique de commerce international qui sera également capable d'aider nos clients en Asie. »

« J'ai été attiré par Crowell & Moring en raison de sa pratique commerciale haut-niveau, de ses équipes et des précieuses synergies avec la longue expérience de l'entreprise en matière de réglementation, » explique Akritidis. J'ai hâte de travailler avec mes nouveaux collègues pour aider les clients pour poursuivre leurs stratégies visant à protéger et faire évoluer leur développement et leur empreinte à l'international. Akritidis a obtenu son diplôme de droit à l'Université Aristote de Thessalonique et un master de l'Institut d'Études Européennes.

