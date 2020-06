Une équipe technique conjointe saoudienne et du PNUD mise en place pour agir au Yémen

Suite à l'examen des objectifs de développement du Programme et à une réunion d'information sur ses futurs projets dans les secteurs de l'assainissement de l'environnement, de la protection sociale, de la sécurité alimentaire et de la santé, les parties ont convenu de mettre en place une équipe technique conjointe et un plan de partenariat avec le Gouvernement yéménite durant la transition de la phase de l'aide humanitaire à celle du développement.

Le PNUD et le Programme ont convenu de définir les priorités de développement au regard de la situation actuelle du Yémen, examiné les efforts des organismes internationaux de développement et débattu des mesures prises pour atténuer les répercussions économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19. Les parties ont également examiné les moyens de travailler de concert pour accélérer la reprise économique du Yémen à la lumière des défis actuels du travail de développement.

Les deux parties ont insisté sur l'importance de créer un plan de transformation pour œuvrer en partenariat avec le Gouvernement yéménite et passer prudemment du travail de secours à celui du développement, car la pandémie de COVID-19 a entraîné un changement social nécessitant des technologies renforcées pour procéder au travail de développement.

L'ambassadeur Al Jaber a précisé la stratégie du Programme pour réaliser ses projets de développement en coopération avec le Gouvernement yéménite, les autorités locales et les organisations de la société civile, d'après les besoins des collectivités locales. Il a également expliqué que le Programme s'attache à étendre ses prochains projets de développement, en collaborant avec le Ministère yéménite de la planification et de la coopération en vue de renforcer les capacités du Gouvernement et des autorités locales yéménites dans la mise en œuvre de projets de développement et la restauration des services de base influant directement sur la vie quotidienne.

Parmi les participants, citons les spécialistes du développement du Programme, le Dr Adil Al-Qusadi, Randah Al-Hothali, le Dr Hala Al Saleh et Faisal Sasa, et les experts du développement du PNUD, Isaac Diwan, Bassam Ramadan et Maris Oliver.

Le Programme souhaite étendre ses programmes de développement, créer des emplois et améliorer les moyens de subsistance pour contribuer à surmonter les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l'économie yéménite. Il y parvient actuellement grâce à des projets dans sept secteurs vitaux destinés à améliorer le niveau de vie des Yéménites, soit 175 projets lancés en deux ans : 18 projets dans le domaine de la santé, 45 dans le domaine de l'éducation, 30 dans le domaine de l'eau, 26 dans le domaine des entités gouvernementales, 23 dans le domaine des transports, 20 dans le domaine de l'énergie et 13 dans le domaine de l'agriculture et de la pêche.

