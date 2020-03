Une étape importante pour le siècle à venir : lancement de la construction de la zone du terminal de croisières internationales de Qingdao et de la promotion des activités connexes

Plus de 100 ouvriers du bâtiment ont assisté à l'événement avec leurs excavateurs, camions et autres outils de construction, prêts à travailler. Le gouvernement populaire de Qingdao a signé un accord de coopération avec Shandong Port Group et a conclu des contrats avec un certain nombre de partenaires concernant 14 projets industriels pour un investissement total de 31,35 milliards RMB.

La zone du terminal de croisières internationales de Qingdao est une zone majeure pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de Qingdao transformée à partir de l'ancien port de Qingdao. Il s'agit d'un déploiement significatif qui cible l'objectif de la ville consistant à construire une nouvelle plateforme de coopération internationale dans le cadre de l'initiative de la nouvelle route de la soie, et du projet historique de développement de la ville au cours des 100 prochaines années. La zone dispose d'une côte qui s'étend sur 9 kilomètres et d'une surface terrestre de 4,2 kilomètres carrés, avec une superficie totale de construction prévue de 5,39 millions de mètres carrés.

La transformation et la rénovation de la zone joueront un rôle important dans la modernisation et le développement des zones urbaines historiques de la ville. La zone comprendra la zone de Lehaifang pour le dynamisme et la mode, la zone de Tanhaifang pour l'exploration océanique, la zone de Shanghaifang pour les services de croisière haut de gamme, la zone de Tonghaifang pour l'innovation et l'intégration liées à l'océan, et enfin la zone de Juhaifang qui proposera des installations résidentielles complètes de qualité supérieure. Les zones n'ajouteront que plus d'éclat les unes aux autres. Le projet sera mené en trois étapes, à savoir l'étape initiale, intermédiaire et finale, dans le but de réaliser une transformation et une modernisation globales de la zone portuaire. Cette dernière deviendra un vecteur principal de la construction du Centre de l'innovation pour le commerce maritime international et les services financiers de Qingdao, une source d'idées pour la mise en correspondance des ressources mondiales, et la zone centrale de la Zone pilote pour le développement du tourisme de croisière de Chine (Qingdao).

S'appuyant sur les excellentes ressources du port vieux de 100 ans, la zone du terminal de croisières internationales de Qingdao rassemblera quatre industries, à savoir le tourisme de croisière, les échanges financiers, l'innovation intelligente et la culture d'entreprise. Elle se transformera en un ensemble d'éléments ouverts, modernes, puissants et à la mode, une nouvelle plate-forme permettant aux jeunes de poursuivre leur développement personnel et leurs réalisations professionnelles et, comme indiqué plus haut, un vecteur principal de la construction du Centre de l'innovation pour le commerce maritime international et les services financiers de Qingdao, une source d'idées pour la mise en correspondance des ressources mondiales, et la zone centrale de la Zone pilote pour le développement du tourisme de croisière de Chine (Qingdao).

