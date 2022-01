Une étude annonce une nouvelle solution transformatrice pour la chenille légionnaire d'automne qui détruit les cultures

OXFORD, Angleterre, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Oxitec Ltd, le principal développeur de solutions biologiques pour lutter contre les parasites qui transmettent des maladies, détruisent les cultures et nuisent au bétail, a annoncé aujourd'hui la publication de premiers résultats annonçant une nouvelle solution de protection des cultures transformatrice pour la gestion durable de l'un des parasites des cultures les plus dévastateurs au monde.

- Cette technologie apporte la promesse d'une plus grande durabilité pour la production de maïs au Brésil et dans d'autres régions où la chenille légionnaire d'automne détruit les cultures vivrières.

- On estime actuellement que la légionnaire d'automne coûte aux agriculteurs plus de US$10 milliards chaque année en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie.

Le nouvel article évalué par des pairs, publié dans la revue BMC Biotechnology, détaille le développement de la chenille légionnaire d'automne Oxitec Friendly™ et la modélisation mathématique montrant que les futurs lâchers de ces papillons mâles pourraient permettre de réduire efficacement les populations de ce ravageur et offrir un nouveau moyen de protéger l'efficacité des outils de lutte antiparasitaire existants, comme les cultures biotechnologiques, sur le long terme.

La chenille légionnaire d'automne est un ravageur destructeur, dont on estime que les chenilles qui s'en nourrissent coûtent aux agriculteurs plus de US$10 milliards en dommages et pertes de récoltes annuelles, en particulier sur le maïs (maize). Ce ravageur est originaire des Amériques, mais ces dernières années, il a traversé les océans pour atteindre l'Afrique, l'Asie et l'Australie, présentant ainsi une nouvelle menace importante pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire dans le monde entier. Au Brésil, la légionnaire d'automne a développé une résistance aux outils de protection des cultures existants, notamment aux variétés de maïs biotechnologiques, ce qui signifie que les agriculteurs doivent pulvériser davantage d'insecticides et que leurs rendements sont réduits.

La recherche publiée porte sur la première chenille légionnaire d'automne au monde portant le gène d'autolimitation d'Oxitec. Les études de laboratoire détaillées dans la publication montrent que les papillons portant la technologie d'Oxitec peuvent se livrer à une forte concurrence pour s'accoupler, ce qui sera important pour obtenir des résultats dans les champs. Après les lâchers de chenilles légionnaires d'automne mâles d'Oxitec, le gène introduit est autolimité, décline rapidement et ne peut pas persister. Il est conçu pour ne laisser aucune empreinte dans l'environnement.

D'une importance capitale pour l'avenir de l'agriculture durable dans le monde, l'article décrit également une modélisation mathématique approfondie simulant la menace de la chenille légionnaire d'automne dans les régions productrices de maïs au Brésil, reflétant la réalité actuelle dans laquelle le ravageur développe une résistance aux cultures biotechnologiques en quelques années. Toutefois, lorsque les papillons mâles sont déployés, la modélisation montre que le développement de la légionnaire d'automne résistante au maïs biotechnologique est considérablement retardé, ce qui permet de gérer la légionnaire d'automne sur une période beaucoup plus longue. Ces résultats démontrent l'immense promesse de la chenille légionnaire d'automne d'Oxitec de transformer l'efficacité et la durabilité de la production de cultures alimentaires essentielles, au Brésil et dans le monde entier.

Grey Frandsen, PDG d'Oxitec, a déclaré : « Cette étude démontre les avantages puissants et uniques que la plateforme technologique Friendly™ d'Oxitec peut offrir pour faire progresser l'agriculture durable sur notre planète en évolution rapide. Notre Friendly™ Fall Armyworm est en cours de préparation pour transformer la durabilité de la production de maïs au Brésil et dans d'autres pays, et pour soutenir la sécurité alimentaire à long terme. Ayant passé beaucoup de temps à travers les régions agricoles du Brésil, j'ai pu constater de visu la menace que représente la chenille légionnaire d'automne dans les exploitations brésiliennes. Nous disposons maintenant d'une solution qui a le potentiel de protéger les outils existants et d'offrir une protection du maïs contre cette menace qui soit véritablement à long terme et respectueuse de l'environnement. »

Kelly Matzen, directrice de la technologie d'Oxitec, a déclaré : « Nous sommes immensément fiers de partager ces résultats exceptionnels, qui mettent en évidence l'expertise de premier plan au niveau mondial de l'équipe de recherche et développement d'Oxitec et de celle de nos collaborateurs. Ce n'est qu'un début. Notre légionnaire d'automne a fait l'objet d'essais préliminaires sur le terrain et a récemment été approuvé par les autorités de réglementation brésiliennes comme étant sans danger pour les personnes, les animaux et l'environnement. Nous nous concentrons sur les prochaines étapes, notamment la validation et la mise en œuvre de notre solution afin d'offrir des avantages durables et significatifs aux agriculteurs du Brésil et d'une série d'autres pays. »

Le nouvel article dans BMC Biotechnology peut être consulté ici : https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-022-00735-9 .

À propos d'Oxitec

Oxitec est le principal développeur de solutions biologiques à base d'insectes pour lutter contre les parasites qui transmettent des maladies, détruisent les cultures et nuisent au bétail. Fondée en 2002 à l'Université d'Oxford, Oxitec est dirigée par une équipe passionnée composée de 15 nationalités et est soutenue par des partenaires de classe mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site Web oxitec.com .

