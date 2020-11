Une étude de grande envergure montre qu'un simple test sanguin peut différencier avec précision les lésions bénignes des lésions malignes

LONDRES, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Une étude importante et marquante, publiée dans la prestigieuse revue de l'American Cancer Society, intitulée « Cancer Cytopathology », montre qu'un simple test sanguin non invasif (biopsie liquide) peut permettre de différencier avec précision les tumeurs non cancéreuses des excroissances cancéreuses.

Ces résultats étaient fondés sur une étude collaborative internationale multi-institutionnelle, parrainée par Datar Cancer Genetics, dans le cadre de laquelle les chercheurs ont évalué des échantillons de sang provenant de plus de 30 000 participants, soit environ 9 000 cas connus et environ 6 000 cas soupçonnés de cancer, 700 personnes avec des tumeurs non cancéreuses et 14 000 personnes en bonne santé. L'étude portait sur 27 types de cancers des organes solides, notamment des tumeurs cérébrales.

Les chercheurs ont évalué la présence de petits groupes de tumeurs circulantes, très répandues dans le sang des patients atteints de cancer et indétectables chez les personnes sans cancer. Les chercheurs ont également pu identifier un organe précis affecté par la tumeur avec plus de 90 % de précision.

De façon significative, le test aidera grandement les personnes signalant des excroissances suspectes dans divers organes tels que le sein, le poumon, la prostate, le côlon, le cerveau. Il est à noter que chez un grand nombre de personnes qui subissent une biopsie en raison d'une suspicion de tumeur maligne, les tumeurs détectées sont bénignes et il aurait été possible d'éviter de pratiquer les biopsies réalisées, invasives et risquées, qui nécessitent par ailleurs de nombreuses ressources. En outre, le test sanguin peut aider dans le diagnostic lorsque les biopsies invasives ne sont pas réalisables pour diverses raisons, outre la présence de comorbidités : emplacement de la tumeur à proximité d'un organe vital ou d'un vaisseau sanguin, ou réticence des patients.

La technologie et le test sont développés par Datar Cancer Genetics. Le test devrait être commercialisé sous peu. Ces résultats devraient avoir une incidence considérable sur le diagnostic de cancer.

Commentant les résultats, le Dr Nicholas Plowman, M.D., oncologue médical au département d'oncologie clinique, Hôpital St Bartholomew, Londres, Royaume-Uni, et l'un des auteurs de l'article a déclaré : « cette étude est la plus importante de son genre et montre le potentiel significatif des biopsies liquides qui, jusqu'à présent, ont été nettement sous-estimées, du moins en partie parce que les méthodes de prélèvement précédentes étaient inférieures. La récolte des amas tumoraux du sang périphérique s'apparente à une micro-biopsie non invasive de la tumeur. L'évaluation de ces grappes peut faciliter le triage diagnostique ainsi que l'orientation en cas de suspicion de cancer. Le test est non seulement convivial pour les patients mais il peut également réduire considérablement le fardeau sur l'infrastructure déjà surchargée de diagnostic de cancer. »

Ces travaux sont publiés en ligne ( https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncy.22366 ).

