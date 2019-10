Une étude inédite fait état d'une sensibilité élevée dans le dépistage de la rétinopathie diabétique à l'aide de smartphones et d'IA automatisée dans les soins primaires : Remidio Innovative Solutions

Dans une étude publiée dans JAMA Ophthalmology, une équipe de l'Aditya Jyot Foundation for Twinkling Little Eyes de Bombay en Inde ('Fondation Aditya Jyot pour petits yeux pétillants') a examiné des patients atteints de diabète sucré dans des dispensaires municipaux à Bombay. L'équipe a utilisé des caméras rétiniennes sur téléphones intelligents, provenant de Remidio Innovative Solutions, et elle a pu valider la précision du diagnostic pour détecter la RD grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle Medios AI. Medios AI procure en moins de 10 secondes un diagnostic rétinien avec production d'inférences directement sur téléphone intelligent.

Les images saisies par la caméra de Remidio sur smartphone ont été soumises à une analyse automatisée par Medios AI. Elles ont été notées simultanément par des spécialistes des affections rétinovitréennes. L'intelligence artificielle Medios AI se compose de deux algorithmes différents se basant sur des réseaux de neurones artificiels convolutifs, l'un évaluant la qualité de l'image et l'autre séparant les images saines des images avec RD référable (RDR, referable diabetic retinopathy).

Il a été trouvé que la sensibilité clinique et la spécificité de l'algorithme Medios AI correspondaient respectivement à 100 % et 88,4 % pour la RDR, et à 85,2 % et 92,0 % pour n'importe quelle RD, ce qui dépasse les points d'extrémité supérieure du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) de 85 % de sensibilité et 82,5 % de spécificité pour une RDR.

Dr T.Y. Alvin Liu, médecin assistant professeur d'ophtalmologie à l'école de santé publique à Johns Hopkins Bloomberg, invité à commenter, a qualifié l'étude de « mutation de paradigme ».

Dr Natarajan, auteur principal de l'étude, est du même avis : « L'étude ouvre la voie dans la mise en œuvre de modèles à grande échelle pour le dépistage de la RD, même dans des endroits sans infrastructure d'internet. Ceci constitue une longueur d'avance par rapport à l'approche suivie par Google et d'autres sociétés d'IA dont les modèles d'IA ont besoin de fonctionner sur des serveurs externes, d'où la nécessité d'un accès à l'internet. »

L'appareil et l'IA automatisée disposent du marquage CE et sont disponibles pour utilisation dans la Communauté européenne. Des études cliniques antérieures validant le même appareil ont été publiées dans Nature Eye et Ophthalmology Retina .

