Une étude menée par Ascensia démontre l'impact de la sélection de glucomètres sur le contrôle glycémique lors de l'utilisation d'une application de gestion du diabète

Les premières données de ce type, intégrées dans la toute première présentation orale d'Ascensia lors de la conférence ATTD, soulignent l'importance de la sélection des glucomètres pour les applications de gestion du diabète en évaluant la précision à des niveaux d'hypoglycémie

MADRID, 21 février 2020 /PRNewswire /-- Aujourd'hui, lors de la conférence internationale sur les technologies et les traitements avancés pour le diabète (ATTD) 2020, Ascensia a présenté les données d'une étude qui a évalué les performances des systèmes de contrôle de la glycémie (glucomètres) lorsqu'ils étaient utilisés avec des applications mobiles (applis) pour la gestion du diabète1. Lors de l'événement, les données de la toute première présentation orale d'Ascensia ont mis en évidence les défis à relever en matière de gestion de l'hypoglycémie grâce à des applis et ont démontré que tous les glucomètres utilisant des applis ne sont pas en mesure de détecter l'hypoglycémie avec une forte probabilité, ce qui a le potentiel de les rendre moins efficaces pour la prise en charge du contrôle glycémique. La conférence ATTD 2020 a lieu à Madrid, en Espagne, du 19 au 22 février 2020.

Les applications de gestion des diabètes de type 1 et de type 2 s'appuient souvent sur les données des appareils de contrôle de la glycémie, tels que les glucomètres. Ces applis sont conçues pour fournir une assistance qui peut aider à réduire l'apparition de l'hypoglycémie et permettre un contrôle glycémique plus efficace. Par conséquent, les performances de ces applis de gestion de l'hypoglycémie dépendent de la qualité et de la précision des données des glucomètres, en particulier le niveau de glycémie faible dans le sang (taux d'hypoglycémie : ≤70 mg/dL).

L'étude sponsorisée par Ascensia présentée lors de la conférence ATTD a utilisé un modèle statistique appliqué aux données réelles des glucomètres pour calculer la probabilité d'atteindre à ±15 % d'une valeur de référence de glycémie de 50 mg/dL pour un éventail de glucomètres disponibles pouvant être liés à des applis de gestion du diabète1. Les glucomètres inclus étaient CONTOUR®NEXT ONE (CNO), Accu-Chek Aviva Connect, Freestyle Freedom Lite, GlucoMen Areo et OneTouch Verio.

L'étude a démontré que les systèmes n'étaient pas tous en mesure de détecter l'hypoglycémie avec une forte probabilité. Sur la base de cette analyse, la probabilité d'atteindre à ±15 % la valeur de référence de glycémie de 50 mg/dL pour le CNO était supérieure à 95 %, alors qu'elle était inférieure à 95 % pour certains des autres glucomètres étudiés. Plus précisément, la valeur de glycémie prévue par CNO était de 50,74 mg/dL, avec un intervalle de confiance de 95 % à ±3,25 mg/dL. Cette analyse montre que la sélection des glucomètres est essentielle pour évaluer l'efficacité des applis de contrôle de la glycémie et de détection de l'hypoglycémie.

Ces résultats font suite à deux études récentes qui démontrent la précision des produits du portefeuille de CONTOUR® dans la détection de l'hypoglycémie, et ils sont également présentés sous forme d'affiches lors de la conférence ATTD 20202,3. Ces deux études ont également utilisé les données issues d'essais cliniques appliqués à un modèle de régression linéaire pour calculer la probabilité de performances précises des glucomètres dans la détection de l'hypoglycémie. Ces évaluations ont montré que les glucomètres CNO, CONTOUR®PLUS (CP) et CONTOUR®PLUS ONE (CPO) maintenaient des niveaux élevés de précision dans la détection de l'hypoglycémie, ce qui est important pour une gestion sûre et efficace du diabète. La probabilité d'obtenir des résultats dans les limites de ± 15% des valeurs de référence de glycémie était > 95% pour les trois systèmes, contrairement aux autres systèmes inclus dans ces études.

Dans leur globalité, les résultats de ces études soulignent l'importance de sélectionner un glucomètre très précis pour permettre une gestion efficace du diabète par le biais d'une application et de démontrer les hauts niveaux de précision des trois glucomètres de la gamme CONTOUR® dans la détection de l'hypoglycémie.

James Richardson, Medical Lead BGM – Mature Markets, Ascensia Diabetes Care, a déclaré : « C'est un privilège d'être invité à présenter ces conclusions importantes à la communauté du diabète lors de la conférence ATTD 2020, qui est une première pour Ascensia. Nous pensons que ces études sont d'une grande importance clinique pour les personnes atteintes de diabète, car les résultats montrent que des données précises sur la glycémie sont essentielles pour une utilisation efficace des applis de gestion du diabète. »

Sabina furber, M.D., Chief Medical Officer, Ascensia Diabetes Care, a ajouté : « Ces résultats démontrent l'importance de la précision des systèmes de contrôle de la glycémie dans la détection de l'hypoglycémie pour lesquels les risques pour la santé sont les plus élevés ainsi que l'impact de la précision sur l'efficacité des applis de gestion du diabète. Nous voulons être au premier rang de l'excellence scientifique dans l'évaluation de la qualité des dispositifs de suivi du diabète et des solutions numériques. Ces données confirment davantage la précision du portefeuille de produits CONTOUR® de la société de renommée mondiale Ascensia, dont de nombreuses personnes dépendent pour gérer leur diabète. »

