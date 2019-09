Une étude publiée révèle que 9 patients sur 10 présentant une plaie chronique ont probablement fait l'objet d'un meilleur triage grâce aux informations du dispositif d'imagerie MolecuLight i:X®

L'étude souligne l'utilité de l'imagerie bactérienne par fluorescence qui a fourni aux médecins des informations en temps réel sur la charge bactérienne des blessures et fortement influé sur les décisions relatives au traitement

TORONTO, Ontario, le 13 sept. 2019 /CNW/ - MolecuLight Inc., leader mondial des solutions portables d'imagerie par fluorescence en temps réel pour les plaies chroniques, annonce la publication de « Fluorescence imaging guided dressing change frequency during negative pressure wound therapy: a case series » (Fréquence de changement de pansement guidée par imagerie par fluorescence dans le traitement de plaies par pression négative : une série de cas), un nouvel article publié aujourd'hui dans le Journal of Wound Care (2019), 28 (9).

Cette série de cas de Rose Raizman, RN-EC, MSc, décrit l'utilisation de l'imagerie par fluorescence parallèlement aux évaluations de plaie de routine pour les signes et les symptômes cliniques d'infection chez des patients recevant un traitement de plaie par pression négative (TPN) au Scarborough Health Network (Scarborough, Ontario, Canada). Des informations en temps réel ont été obtenues de manière non invasive à partir d'images de fluorescence capturées au moyen du dispositif MolecuLight i:X. Ces images ont aidé à déterminer la présence ou l'absence de fluorescence bactérienne, sa localisation et son évolution dans le temps. Dans l'étude, ces informations ont fortement influé sur les décisions relatives au traitement et ont été utilisées pour améliorer l'utilisation des ressources de TPN et la fréquence de changement des pansements.

Cette étude a montré que 9 patients sur 10 auraient probablement reçu des soins moins appropriés suite au triage sans ces informations sur la fluorescence. Plus précisément, 60 % des patients auraient reçu des soins insuffisants compte tenu de leur charge bactérienne. Ces patients ont donc bénéficié d'une augmentation des ressources à court terme, tandis que 30 % des patients recevaient des soins excessifs et que les informations sur la fluorescence ont amené à réduire l'utilisation des ressources. Sur la base de la confirmation microbiologique et de l'évolution des plaies, le triage des ressources n'a par ailleurs pas compromis la progression de la plaie.

L'étude montre comment l'imagerie par fluorescence en temps réel a aidé à :

définir des schémas thérapeutiques personnalisés en fonction de la charge bactérienne,

orienter le choix du médecin entre une TPN avec ou sans instillation de nettoyants pour plaies et,

déterminer l'étendue et l'emplacement du nettoyage de la plaie lors des changements de pansement. La possibilité de visualiser la fluorescence émise par les bactéries avant le retrait des pansements a permis de changer les pansements plus tôt lorsqu'une importante charge bactérienne était détectée. Elle a aussi guidé la décision de reporter de 24 heures le changement des pansements en cas d'absence de fluorescence rouge, évitant ainsi de perturber inutilement le lit de la plaie.

Cette étude décrit également l'avantage économique de recourir à l'imagerie par fluorescence pour guider les décisions de traitement, ainsi que les signes et symptômes cliniques, dans la gestion de la TPN. L'auteur signale que les changements apportés aux plans de traitement sur la base des données de fluorescence permettraient une économie potentielle de 1552 USD par patient.

L'article conclut : « Les images de fluorescence acquises dans cette série de dix patients ont fourni des informations en temps réel sur la contamination bactérienne des plaies. Le fait de disposer de ces informations a permis de modifier les plans de traitement de façon immédiate et personnalisée en se basant sur des données tangibles. Les images ont servi ou contribué à définir la fréquence de changement des pansements, à déterminer l'étendue du nettoyage de la plaie et à choisir les traitements par pression négative les plus adaptés aux besoins des patients. »

Cet article publié dans le Journal of Wound Care peut être consulté à l'adresse suivante : www.magonlinelibrary.com/doi/pdf/10.12968/jowc.2019.28.Sup9.S28. Il s'agit du 8e article à comité de lecture publié sur les résultats dérivés du dispositif d'imagerie MolecuLight i:X cette année, et le 24e article publié à ce jour. Une liste complète des articles publiés est disponible à l'adresse suivante : https://us.moleculight.com/publications/.

