Une étude révèle une forte incitation à l'activation des données non utilisées

Les données sont le moteur du chiffre d'affaires de 96 % des entreprises, ce qui révèle le potentiel inexploité des ensembles de données isolés du cloud

SAN RAMON, Calif., 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Les données sont mises à contribution. Presque toutes les grandes entreprises exploitent les données pour augmenter leurs bénéfices. Malgré cela, il existe une perte de valeur. Selon un nouveau rapport réalisé par Wakefield Research et mandaté par WANdisco, 96 % des gestionnaires de données ont utilisé ces dernières pour créer de nouvelles sources de revenus, mais seuls 20 % d'entre eux utilisent l'ensemble de leurs données ; celles-ci augmentent trop rapidement pour qu'ils puissent les gérer et sont bloquées sur place et en périphérie.

« Seules quelques données d'entreprise se muent en résultats tangibles. Imaginez ce qui arriverait si chaque point de données était exploité. Il ne s'agirait pas d'une augmentation des revenus, mais d'un bouleversement de secteurs entiers, a déclaré David Richards, cofondateur et PDG de WANdisco. Les obstacles sont clairs, mais si les entreprises peuvent commencer à les supprimer, les conséquences pourraient être surprenantes. »

Le Data Activation Report a interrogé 450 responsables des données (des vice-présidents et des personnes de rang supérieur) dans des entreprises comptant au moins 1 000 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les participants ont été interrogés sur leurs efforts pour transformer les données en éléments exploitables.

Autres conclusions clés du rapport :

Les données se transforment en dollars : 56 % des responsables des données ont identifié plusieurs nouvelles sources de revenus provenant de leurs données, 40 % d'entre elles dépassant toutes les attentes.

: 56 % des responsables des données ont identifié nouvelles sources de revenus provenant de leurs données, 40 % d'entre elles dépassant toutes les attentes. La croissance dépasse l'analyse et ralentit le retour sur investissement : 78 % des répondants affirment que les données augmentent plus vite que leur capacité à en tirer de la valeur ; les facteurs qui contribuent à cette situation sont notamment le manque de compétences techniques (43 %) et une infrastructure de données médiocre ou obsolète (34 %).

78 % des répondants affirment que les données augmentent plus vite que leur capacité à en tirer de la valeur ; les facteurs qui contribuent à cette situation sont notamment le manque de compétences techniques (43 %) et une infrastructure de données médiocre ou obsolète (34 %). Les données sont cloisonnées et bloquées, ce qui rend une grande partie d'entre elles inutiles : 80 % des sondés n'utilisent pas toutes leurs données, 98 % affirment qu'il existe des cloisonnements de données au sein de leur entreprise et 69 % indiquent que les données sont bloquées et qu'elles ne peuvent pas être pleinement utilisées. Les facteurs qui contribuent à cette situation sont notamment le temps nécessaire pour les déplacer (46 %), le risque de perturbation (44 %) et les dépenses (44 %).

« Pour comprendre vos données et de les exploiter, il faut qu'elles soient dans le cloud. Toutes les grandes entreprises trouvent le moyen d'y transférer au moins une partie de leurs données, mais cela ne se fait pas à grande échelle. Il y a certaines applications ici et là, mais pas chaque point de données généré dans l'entreprise, a ajouté M. Richards. Il est encore tôt. Les entreprises commencent tout juste à lever ces obstacles et à activer leurs données sur site. La valeur générée à ce jour par les données sera un grain de sable comparé à la plage sur laquelle nous nous trouverons dans dix ans. »

Pour en savoir plus sur les actions menées par WANdisco pour libérer les données à grande échelle, consultez le site WANdisco.com. Pour obtenir une analyse complète des conclusions et de la méthodologie du rapport, cliquez ici.

À propos de WANdisco

WANdisco est la première et unique plateforme d'activation des données permettant d'accélérer la transformation numérique à grande échelle. WANdisco rend les données infinies exploitables sur tous les clouds et toutes les entreprises en temps réel. Les clients de WANdisco exploitent la valeur commerciale du cloud sans interruption, perte de données ou perturbation. WANdisco active les données pour alimenter l'IA et l'apprentissage automatique, créer de nouveaux services et transformer les entreprises. Pour en savoir plus, consultez le site www.wandisco.com.

Contact pour les médias

LaunchSquad pour WANdisco

[email protected]

SOURCE WANdisco