Une étude révolutionnaire rend possible la détection du cancer par une simple analyse de sang et présente une nouvelle caractéristique systémique du cancer

S'exprimant à propos de l'étude, le Dr Dadasaheb Akolkar, directeur de recherche chez Datar Cancer Genetics, a déclaré : « Il s'agit de la première étude de ce type menée sur la prévalence de la circulation d'embolie tumorale ou C-ETACs (Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells), dans une cohorte de plus de 16 000 participants, afin d'établir une nouvelle caractéristique systémique définitive du cancer. La technique que nous avons utilisée est une innovation révolutionnaire. Lorsque des agrégats de cellules se détachent d'une tumeur à un stade précoce et entrent dans la circulation sanguine, nous pouvons isoler efficacement et précisément quelques centaines de cellules malignes de plus de 100 millions de cellules, à partir de seulement 10 ml de sang. Bien que la quasi-totalité des échantillons de cancer présentaient ces agrégats cellulaires, ils ont été observés dans très peu d'échantillons qui étaient apparemment sans cancer. »

S'exprimant sur l'étude et la technique révolutionnaires, M. Rajan Datar, président et directeur général de Datar Cancer Genetics, a déclaré : « Le cancer est en train de devenir rapidement un enjeu de civilisation. Il est important de noter que les décès liés au cancer sont principalement dus à une détection tardive. Nous sommes convaincus que ce test sanguin innovant constitue une percée dans le dépistage du cancer et qu'il aura un impact sur les résultats grâce à un dépistage et à un diagnostic faciles et adaptés au patient effectués chez des personnes apparemment en bonne santé qui peuvent présenter une tumeur maligne silencieuse ! Il peut potentiellement éliminer le besoin de biopsies invasives et les risques qui y sont associés. Dans un avenir proche, une simple analyse de sang peu coûteuse pourrait être tout ce qu'il faudra pour détecter et diagnostiquer de manière fiable le cancer, avant même l'apparition des symptômes. »

L'étude impliquait 16 134 participants, dont 5 509 patients atteints d'un cancer (étude TrueBlood) et 10 625 individus sans symptômes (étude RESOLUTE). Le test a montré une précision de plus de 94 %. Les C-ETACs ont été observés dans 89,8 % des cas de cancer et chez seulement 3 % des individus asymptomatiques, apparemment en bonne santé, dont les tests de dépistage actuellement utilisés ne présentaient pas de résultats anormaux. L'étude était la plus grande de son genre au monde.

Datar Cancer Genetics a également présenté d'autres données lors de plusieurs conférences internationales de premier plan, dont AACR, ASCO et ESMO

La détection précoce du cancer est cruciale mais difficile, en raison de l'absence de méthodes de dépistage efficaces et fiables. La plupart des tests de dépistage du cancer disponibles sur le marché sont invasifs et coûteux. De plus, les techniques de dépistage du cancer actuellement disponibles, telles que les mammogrammes et les tomodensitogrammes à faible dose (TDCT), présentent des risques de radiation, les colonoscopies sont invasives, les marqueurs sanguins ne sont pas spécifiques et les biopsies tissulaires pour le diagnostic présentent les mêmes risques que les procédures chirurgicales générales.

Datar Cancer Genetics est un leader mondial des solutions de lutte contre le cancer accréditées CAP et CLIA, qui développe des tests non invasifs pour un meilleur traitement du cancer.

Liens :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.32815

https://datarpgx.com/trublood-publications/

https://datarpgx.com/

