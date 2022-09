Une expérience de diagnostic inédite avec le MUCAR CDE900

LOS ANGELES, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec le développement rapide de l'électronisation automobile, l'intégration mécanique et électrique des produits de diagnostic devient de plus en plus évidente. Alors que nous faisons de notre mieux pour améliorer le fonctionnement de la voiture grâce à un système de contrôle électronique, la difficulté du diagnostic de défaut devient de plus en plus difficile. Pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'entretien, Mucar Tech vous présente fièrement le MUCAR CDE900, un appareil de diagnostic de nouvelle génération.

MUCAR CDE900

Le MUCAR CDE900 est un appareil très puissant. Il est doté d'un grand écran tactile de 4 pouces, alors que les autres appareils OBD sur le marché possèdent généralement de très petits écrans. Le CDE900 peut être exécuté directement sur l'écran et commuter sur le format d'affichage des données en même temps, y compris avec l'option compacte, l'option d'agrandissement et l'option de graphique de courbe. La vitesse de fonctionnement est près de 30 % plus rapide que d'autres appareils OBD traditionnels. On trouve également un ensemble de boutons physiques sous l'écran qui sont faciles à utiliser même en portant des gants.

Le MUCAR CDE900 prend en charge la lecture des codes de défaut du moteur, du système EGR, de la sonde à oxygène, du système d'huile, du convertisseur catalytique et du contrôleur d'émissions, etc. Le système intelligent Android 6.0 assure un fonctionnement rapide et stable du système. Il dispose d'une mémoire de 2 Go et d'un espace de stockage de 16 Go avec possibilité d'extension jusqu'à 256 Go avec une carte SD. Les codes de défaut courants peuvent être lus rapidement en un seul clic. Les codes de défaut sont classés par couleurs et vous pouvez choisir les différentes données à comparer. Un tel changement de données visualisées fournit une référence précise.

De plus, en vous connectant au WiFi, vous pouvez envoyer toutes les informations de diagnostic du véhicule et les résultats du diagnostic par e-mail à des mécaniciens professionnels pour obtenir une assistance technique. La mise à niveau OTA gratuite à vie permet de réduire les coûts à venir et d'éliminer les problèmes de téléchargement, de transfert et d'installation. Le MUCAR CDE900 prend en charge 16 langues et optimise les protocoles de communication. Il est compatible avec les véhicules fabriqués à partir de 1996. Vous pouvez même acheter un pack avancé sur le MUCAR CDE900 pour débloquer davantage de fonctionnalités du système.

Le MUCAR CDE900 répond à une norme supérieure en termes d'apparence et de fonction. Il est actuellement disponible sur AliExpress, Ebay et d'autres plateformes de commerce électronique. Le prix de vente conseillé est de 49 $.

https://www.aliexpress.com/item/1005004557156226.html

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903920/mmexport1663727712919_1.jpg

SOURCE Mucar Tech