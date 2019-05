Une exposition de photos présente les coutumes et les paysages des minorités ethniques chinoises

L'exposition a été inaugurée aujourd'hui par M. SUN Yinglai, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République populaire de Chine en République de Lettonie et M. Tang Yulap, président de l'Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise. Cela s'est fait en présence des invités parmi lesquels on comptait des représentants de l'État, des entrepreneurs, des professeurs et des étudiants de la division asiatique de l'université de Lettonie, ainsi que des représentants des organisations culturelles chinoises en Lettonie. Pendant le vernissage de l'exposition de photos, de la musique traditionnelle chinoise a été jouée, l'artiste Maria Zhang a fait une démonstration de l'art classique chinois de la calligraphie et l'évènement a donné aux personnes présentes l'occasion d'essayer l'art chinois de la calligraphie elles-mêmes, en suivant les instructions de l'artiste.

L'exposition de photos est gratuite pour tous et peut être vue au 2e étage de l'hôtel Radisson Blu Latvija Beta Hall, le 9 mai de 15 h à 18 h et le 10 mai de 10 h à 18 h, ainsi qu'à l'hôtel Radisson Blu Ridzene les 9 et 10 mai, de 10 h à 18 h.

L'exposition présente 64 œuvres réalisées par des photographes de renom en Chine. C'est l'appartenance des photographes à ces nations qui fait de ces photos des histoires vraies reflétant leur vie quotidienne. Les œuvres de cette exposition ont été choisies par l'Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise. Les photos sont d'une beauté éclatante, ce qui permet aux visiteurs de discerner parfaitement la somptuosité de la nature chinoise. Mais à travers l'objectif de l'appareil photo, le photographe a laissé filtrer ses sentiments très précisément, les sentiments pour son pays, la splendeur de la nature chinoise. La photo est l'un des moyens de montrer la diversité de la Chine, un processus de transformation qui se perpétue dans le pays jusqu'à aujourd'hui.

L'exposition est organisée en Lettonie par Real Media International Co., Ltd et bénéficie de l'appui de l'Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise, qui a été fondée en Suisse en 2008 avec le soutien de l'ambassade de Suisse en Chine. L'Association Suisse des Commerçants d'Origine Chinoise regroupe des entrepreneurs chinois, hongkongais, macanéens et taïwanais installés en Suisse, ainsi que des représentants d'organisations chinoises et étrangères. Elle vise à renforcer la collaboration et la communication entre les entreprises et les entrepreneurs et forme une plate-forme destinée aux entrepreneurs chinois de Suisse, qui permet à ceux-ci de participer aux processus étatiques et législatifs.

