Une exposition internationale annuelle au service de l'économie numérique de la province du Hebei, dans le nord de la Chine

SHIJIAZHUANG, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ --L'édition 2022 de l'exposition internationale sur l'économie numérique de Chine se tiendra à la mi-novembre à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Cet événement servira de plateforme d'exposition de haut niveau aux exposants et leur proposera des services de chaîne complète, tels que la présentation de réalisations, les nouveaux lancements, le réseautage et la mise en relation, les discours du forum, la publicité dans les médias et les services de stand, selon le département de l'industrie et des technologies de l'information de la province du Hebei.

Ces dernières années, la province du Hebei a considéré l'exposition internationale sur l'économie numérique de Chine comme une plateforme importante pour promouvoir l'industrialisation numérique et la numérisation industrielle, faciliter l'intégration profonde de l'économie numérique et de l'économie réelle, et promouvoir le développement régulier et de qualité de l'économie.

L'exposition s'est tenue à Shijiazhuang en octobre 2019 et en septembre 2021, ce qui a donné un nouvel élan à l'économie numérique, à l'économie des expositions et aux industries connexes dans la province du Hebei.

Lors de l'exposition de l'année dernière, plus de 180 projets ont été accordés pour un investissement total de plus de 120 milliards de yuans. L'enthousiasme des acteurs du marché en matière d'investissement a stimulé l'imagination quant au potentiel de croissance de l'économie numérique. De nombreux experts du secteur ont pu échanger au cours de 30 événements organisés en trois jours, ce qui a généré de nouvelles idées qui ont permis de mieux comprendre le développement de l'économie numérique.

L'exposition internationale sur l'économie numérique de Chine a donné l'impulsion nécessaire au développement rapide et de qualité de l'économie numérique de la province du Hebei.

En 2020, l'indice de numérisation industrielle du Hebei s'est classé au 10e rang dans le pays, les entreprises de la sidérurgie, de l'automobile, de la pétrochimie et d'autres domaines s'étant précipitées sur la voie de la transformation numérique.

L'Internet industriel de la province a contribué à porter son indice de croissance économique à 73,5 en 2020, soit bien plus que la moyenne nationale de 48,8. Le taux d'application des plateformes industrielles d'informatique sur cloud a augmenté de 10,5 %, et le taux d'informatique sur cloud des équipements industriels d'entreprise a atteint 15,94 %, ce qui le place au deuxième rang national.

