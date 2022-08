Une exposition philatélique nationale se tient à Humen, un bourg de la ville de Dongguan qui s'ouvre sur une économie axée sur la culture

DONGGUAN, Chine, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Un vent de culture souffle sur Humen, un bourg de la ville chinoise de Guangdong. En effet, le 26 août, Humen accueille la deuxième édition de l'exposition philatélique de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). Cet événement, exaltant, n'est pas simplement une belle vitrine faisant la promotion de la philatélie. Avec son rayonnement national, il représente une véritable activité culturelle haut de gamme de la GBA et permettra en outre d'accroître les échanges culturels entre les villes de la région.

En plus d'un espace d'exposition stupéfiant de 10 000 mètres carrés abritant 1 192 présentations, l'exposition dispose d'une salle multifonctionnelle de 2 000 mètres carrés pour les événements parallèles. Cet événement national se présente pour l'essentiel sous la forme d'un rassemblement d'expositions philatéliques concurrentes. Il invite 750 expositions d'associations philatéliques de la GBA, ce qui constitue une augmentation de 300 expositions par rapport à la session précédente. Il s'agit du point culminant de cet événement. À la fin de l'événement philatélique de cette année, plus de 50 types de timbres rares sont présentés, un nombre jamais atteint lors des expositions similaires précédentes organisées dans la province du Guangdong.

Lors de l'exposition de quatre jours, une grande variété de présentations non compétitives ont eu lieu, a déclaré Wang Xiaoqiang, le directeur du secrétariat du comité d'organisation de l'exposition. Ce qui méritait que l'on y prête attention, ajouta-t-il, c'était la façon dont les premiers timbres anciens de valeur, comme le Penny Black, le premier timbre adhésif au monde, et les timbres de Dalong, la première série de timbres de la Chine, et des timbres mettant en valeur le paysage urbain de la GBA, ont encouragé les visiteurs à savourer ce que ces collections avaient à offrir.

En plus de cette exposition philatélique passionnante, Humen a organisé, rien que pour le mois d'août, une foule d'autres événements en ligne et hors ligne, y compris le Dongguan Shopping Festival et un marché nocturne de la création d'une manière qui stimule son économie et favorise un marché de consommation en plein essor. Les dépenses de promotion de l'ensemble des entreprises de la ville, qui devraient dépasser les 10 millions de yuans, généreront près de 50 millions de yuans en ventes de biens de consommation.

En accueillant une exposition philatélique entièrement nouvelle, Humen promet de devenir une station touristique avec un riche patrimoine historique et culturel, selon le maire de la ville Wu Qingqiu. Cela signifie que la fête culturelle inspirera la ville à montrer son image culturelle riche, à stimuler la consommation et à favoriser une économie stable.

SOURCE The Organizing Committee of the Philatelic Exhibition