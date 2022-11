Une fois encore, Anne Hathaway est resplendissante en LILYSILK à l'occasion d'interviews pour la sortie de son film Armageddon Time

NEW YORK, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables a de nouveau été choisie par Anne Hathaway pour sa tenue ; la star hollywoodienne a cette fois-ci été vue vêtue de la Chemise en soie Lys Chrysanthème exclusive Lilysilk x Mika Ninagawa dans une récente interview. Aux côtés de Jeremy Strong, avec qui elle partage l'affiche, ils ont discuté de la sortie de leur nouveau film Armageddon Time avec Will Reeve sur ABC News .

Anne Hathaway Shines Spectacularly in LILYSILK Once Again in Interviews for Her Movie Armageddon Time

Véritable fan de LilYSILK, Anne Hathaway avait déjà été vue cette année vêtue du polo Timeless Mei en tricot de soie de LILYSILK alors qu'elle quittait l'hôtel Martinez, puis l'avait accessoirisé avec un superbe foulard rectangulaire en soie LILISILK à l'occasion du 75e Festival de Cannes en mai dernier.

Cette chemise séduisante et lumineuse est le modèle le plus prestigieux de la toute nouvelle collection de la marque en partenariat avec Mika Ningawa ; elle est tout aussi élégante portée déboutonnée avec un débardeur de soie dessous, un look parfait pour un brunch dominical décontracté, ou boutonnée et nichée dans une jupe fluide pour une tenue professionnelle colorée.

Dans l'interview d'ABC News, ils ont parlé du film Armageddon Time, expliquant qu'il parlait de « la force de la famille et la quête générationnelle du rêve américain », un concept proche des valeurs de LILISILK qui cherche à encourager les gens à « vivre de façon spectaculaire ». La marque de soie emblématique souhaite que ses clients à travers le monde puissent être responsables d'eux-mêmes, de leurs proches, de l'environnement et surtout qu'ils vivent une vie merveilleuse.

« C'est un immense honneur de revoir notre chère Anne Hathaway en LILYSILK, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous avons élargi notre collection LILYSILK X Mika Ninagawa et nous sommes heureux qu'un nombre croissant de personnes puisse voir notre célébration des fleurs et de la soie. »

