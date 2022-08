Une herbe modifiée offre une solution potentielle au problème mondial posé par le CO²

HENGELO, Pays-Bas, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise néerlandaise Carbon-Alert travaille à résoudre le problème du carbone dans le monde en créant de la tourbe artificielle en Colombie. On pense qu'une nouvelle espèce végétale est capable d'accélérer très fortement ce processus, entraînant le stockage de millions de tonnes de CO² sous terre.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Carbon-Alert plante ce qu'on appelle l'herbe Juncao en Colombie. Cette plante, aussi appelée « herbe géante », est originaire d'Afrique tropicale et a été modifiée en Chine. Elle pousse très rapidement dans des conditions chaudes, et peut atteindre jusqu'à cinq mètres en deux mois. Plus important encore, elle absorbe une quantité extrême de CO², comme l'a découvert le chercheur chinois Lei Xuejun, directeur du Centre de recherche sur le cycle du carbone à l'Université de foresterie et de technologie du Centre-Sud à Hunan. Carbon-Alert veut liquéfier partiellement la plante et l'injecter sous les eaux souterraines. En conséquence, tout le CO² prélevé dans l'air par la plante disparaîtrait dans le sol. Il s'agit d'une version accélérée de la formation de tourbe, comme la Terre en produit depuis 200 millions d'années.

Innovation tropicale

Carbon-Alert lance son projet sur un terrain de 4 000 hectares en Colombie. Il y a une raison importante à cela : l'herbe géante nécessite des températures nocturnes atteignant au moins 20 degrés. Cela représente une énorme opportunité d'innovation dans les régions tropicales. Des arbres devraient être plantés sur le site, ce qui, à long terme, permettrait d'emmagasiner environ 0,5 à 1 tonne de carbone racinaire dans le sol. Cependant, l'herbe géante absorbe environ 200 à 300 fois plus de CO², selon une étude menée par Lei Xuejun*. De plus, la plante ne porte pas de graines et n'est donc pas invasive.

Quel est le résultat obtenu ?

Carbon-Alert a calculé qu'un million de km² de cette herbe compenserait l'intégralité des émissions de CO² dans le monde entier**. « Une zone équivalente à la moitié de l'Europe », a détaillé l'initiateur Jacobus van Merksteijn. « Une vaste zone, certes, mais aussi une alternative naturelle à tous les panneaux solaires, les éoliennes et les voitures électriques dans le monde. Ce procédé permet de stocker du CO², mais il peut également aider à fertiliser les zones désertiques, produire de la biomasse, du bioéthanol et du plastique vert, et compenser le pétrole, le charbon et le gaz. »

Certificats de CO²

Le CO² injecté est considéré comme un puits de carbone, qui peut être converti en certificats. Ceux-ci peuvent être achetés par les entreprises pour compenser leurs émissions. À l'heure actuelle, les Pays-Bas vendent pour un milliard d'euros environ de certificats de CO², sans compensation. En convertissant le CO² stocké par l'herbe géante dans les zones tropicales en certificats, nous sommes en mesure de convertir ces quantités en précieuses réductions de CO². Cela génère des revenus pour les gouvernements et des possibilités pour les entreprises.

À propos du projet

Fondée par l'entrepreneur Jacobus van Merksteijn, Carbon-Alert vise à lutter efficacement contre le dérèglement climatique mondial en exploitant le pouvoir de la nature. Albert van den Berg, directeur du nano-institut MESA+ de l'université de Twente, qui fait partie d'un consortium à la recherche de solutions au problème posé par le CO², a déclaré : « Le plan de Van Merkstein pour la technologie à émissions négatives mérite d'être étudié. Il faut vérifier les calculs, mais ce plan est une idée indubitablement originale. Cela pourrait effectivement être une option. »

Partenaires

Carbon-Alert collabore avec des partenaires tels que la société suisse aXedras et plusieurs investisseurs comme VerdorCapital. L'ensemble du processus est réalisé conformément à des normes reconnues à l'internationale telles que la CCNUCC-MDP, VCS et Gold Standard, et est audité et vérifié par des organisations externes indépendantes.

*Source : (source : http://www.china.org.cn/environment/2015-12/02/content_37212397.htm )

** Source du calcul dans la présentation sur https://carbon-alert.com/

