Une matrice synthétique entièrement résorbable fournit une meilleure protection aux patientes atteintes d'un cancer du sein qui subissent une reconstruction mammaire immédiate

UPPSALA, Suède, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Une publication parue dans la revue scientifique Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery (Revue de chirurgie plastique et de chirurgie de la main), confirme que l'utilisation du treillis chirurgical synthétique et entièrement résorbable TIGR®Matrix (Novus Scientific AB, Uppsala - Suède) améliore les résultats chez les patientes ayant subi une reconstruction mammaire immediate après un cancer du sein.

Le TIGR®Matrix ainsi que d´autres treillis chirurgicaux servent à soutenir et à maintenir en place les implants mammaires afin d´améliorer les résultats esthétiques tout en réduisant le risque de formation de capsules. Cependant, les treillis traditionnels tels que les matrices dermiques biologiques acellulaires ont été associés à des complications graves telles que le sérome, la nécrose et la perte d'implants.

L'auteur principal, Håkan Hallberg, et ses collègues ont rendu compte de la première étude utilisant le TIGR®Matrix dans une série prospective de 49 patientes consécutivement soumises à une reconstruction mammaire immédiate à l'aide d'un expanseur tissulaire ou d'un implant permanent. Toutes les patientes étaient non-obèses, non-fumeuses et n'avaient pas subi de radiothérapie postopératoire.

L'utilisation de la matrice TIGR®Matrix a démontré un taux peu élevé de complications. Le taux de perte d'implant était similaire à celui rapporté par d'autres matrices. De plus, le TIGR®Matrix a affiché un taux d'incidence de sérome de 3,1 % et un risque d'infections de 1,5 %. À titre de comparaison, les incidences de sérome et d'infection signalées par d'autres matrices vont jusqu'à 15 % et 30 %, respectivement.

La reconstruction mammaire immédiate réalisée à l'aide d'un expanseur tissulaire et du treillis chirurgical TIGR®Matrix affiche un taux de complications faible selon les conclusions des chercheurs de l'hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, en Suède.

À propos du TIGR®Matrix

Le TIGR®Matrix est le premier treillis chirurgical résorbable à long terme, 100 % synthétique. Facilement utilisable, sa technologie unique consistant en une dégradation en deux temps et une résorption complète constitue une avancée considérable dans la technologie des treillis chirurgicaux.

La partie de la maille à dégradation rapide améliore la flexibilité et l'élasticité du treillis, fournissant ainsi une résistance supplémentaire lors de la phase de cicatrisation immédiate pour être ensuite graduellement absorbée au cours des quatre premiers mois.

L'autre partie du treillis composée de fibres à degradation plus lente offre une résistance optimale pendant une période de neuf mois et une résorption complète au bout de trois ans environ.

Le treillis chirurgical TIGR®Matrix est constitué de polymères 100 % synthétiques qui sont bien documentés, cliniquement approuvés et couramment utilisés dans les dispositifs médicaux depuis les années 70.

À propos de Novus Scientific

Novus Scientific AB (www.novusscientific.com) développe, fabrique et commercialise des implants résorbables qui aident le corps à guérir par ses propres moyens.

Le siège social ainsi que les installations de recherche et de production sont situés à Uppsala, en Suède.

Source

Hallberg H, et coll. J Plast Surg Hand Surg. 2018 août ; 52 (4) : 253-258.

https://doi.org/10.1080/2000656X.2018.1478841

