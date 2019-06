Une mauvaise santé bucco-dentaire a de graves incidences sur l'entraînement et les performances sportives, selon la Fédération dentaire internationale (FDI)

GENÈVE, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- S'ils veulent gagner, les sportifs d'élite et les amateurs doivent faire de leur santé bucco-dentaire une priorité absolue.

La Fédération dentaire internationale (FDI) ne pourrait pas être plus d'accord avec cela. Aujourd'hui, l'organisation a publié une série de matériels sur la dentisterie liée aux sports, qui sont destinés aux sportifs amateurs et à ceux d'élite, aux dentistes, aux médecins du sport et aux organisations sportives. Cette publication coïncide avec une saison estivale riche en évènements sportifs, comme la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 en France, la finale de Roland-Garros et le début de l'US Open (golf), pour ne citer que ceux-là.

Les petites blessures ou traumatismes buccaux ne sont pas les seuls soucis dentaires qui surviennent lors de la pratique d'un sport :

Le stress occasionné par le sport peut entraîner la déshydratation, la sécheresse buccale et le bruxisme.

Les boissons énergisantes et certains aliments et suppléments contiennent des sucres ajoutés et des ingrédients acides qui peuvent provoquer des caries et augmenter le risque de maladies des gencives et d'érosion dentaire.

Une urgence dentaire - comme un abcès aux gencives, une infection à une dent ou une éruption de dent de sagesse - avant une compétition peut nuire à la performance, voire empêcher complètement l'athlète de participer.

« Une bouche saine contribue à un corps sain. Nous ne tenons pas toujours compte des effets désastreux d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire sur la santé générale et la réussite sportive », a déclaré le Dr Kathryn Kell, présidente de la FDI. « Nous voulons tabler sur cette compréhension et nous assurer qu'elle fait partie de la conversation entre les médecins du sport et leurs patients. »

Négliger sa santé bucco-dentaire a des répercussions importantes sur la performance sportive de plusieurs façons :

Une mauvaise santé bucco-dentaire affecte la qualité de vie et le bien-être, deux éléments essentiels pour une bonne performance sportive.

La carie dentaire et les maladies des gencives peuvent provoquer ou garder des inflammations et des infections dans l'organisme.

Certains athlètes courent également un risque accru d'avoir un traumatisme et de blessures bucco-dentaires et dentaires lorsqu'ils pratiquent des sports de contact et de combat sans protection adéquate.

La FDI recommande de porter un protège-dents (le mieux est de le faire sur mesure) lors de la pratique de sports de contact, même si l'on ne pratique ce sport qu'occasionnellement. La FDI conseille également aux sportifs de se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes avec un dentifrice au fluor, d'aller chez le dentiste au moins une fois par an, de contrer les effets des aliments et boissons énergétiques acides et sucrés en se rinçant ensuite la bouche à l'eau et d'opter pour l'eau pour rester hydraté toute la journée.

« Nous sommes heureux de travailler avec la FDI pour répondre avec dynamisme aux besoins des sportifs en matière de santé bucco-dentaire », a déclaré Marzia Massignani, directrice principale des affaires scientifiques et de la communication institutionnelle chez Sunstar. « Que vous soyez un athlète olympique ou un jogger du dimanche matin, votre santé bucco-dentaire a une incidence sur vos performances. Ces informations seront largement partagées avec les athlètes, les entraîneurs et les professionnels de la santé afin de promouvoir la santé bucco-dentaire et les bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire pour permettre la meilleure performance sportive possible. »

